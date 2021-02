Vaccini a scuola, la Ds protesta perché non può sapere i nomi dei vaccinati

Esistono delle norme chiare sulla tutela della privacy che impediscono, con ogni evidenza, l’impossibilità del datore di lavoro di venire a conoscenza dei nominativi di coloro che hanno deciso di vaccinarsi e lo hanno fatto anche utilizzando i canali della loro appartenenza ad una data categoria.

Il Ds deve rispettare la privacy

Come abbiamo già detto, con alcune Faq pubblicate sul sito del Garante per la protezione dei dati personali , è stato specificato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

Per quanto suddetto, in mancanza di una legislazione specifica, volta ad obbligare alcune categorie di lavoratori a vaccinarsi, il datore di lavoro deve rispettare il diritto alla privacy dei lavoratori e non può venire a conoscenza delle liste dei suoi dipendenti che si sono sottoposti a vaccinazione. Nel caso della scuola il Dirigente scolastico non ha alcuna autorità e non può entrare nel merito dei dati personali dei docenti e del personale che abbiano deciso volontariamente di effettuare la vaccinazione anti-Covid 19.

La Ds critica su facebook la norma sulla tutela dei dati personali

Una nota Ds della regione Veneto lamenta pubblicamente su facebook che il procedere con la vaccinazione del personale scolastico sta diventando un vero e proprio “problema burocratico” . Da una parte il Garante della privacy, commenta la Dirigente scolastica, ammonisce le scuole a richiedere informazioni ai dipendendi della scuola sul loro stato vaccinale, mentre dall’altra le Aziende sanitarie locali chiedono alle scuole gli elenchi del personale che vuole vaccinarsi.

La Dirigente scolastica, con un ironico “viva l’Italia” scritto nel suo post facebook, quasi a volere criticare il perseguire nazionale delle norme e dei diritti civici anche in un caso di emergenza, aggiunge non potrà cambiare nulla nella sua organizzazione del servizio se non potrà avere la più pallida idea di quanti e quali dipendenti della sua scuola si sono vaccinati.