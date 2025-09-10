Vietato parlare di Gaza nei collegi dei docenti: la nota dell’Usr del Lazio fa indignare i sindacati: censura

L’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha diramato una circolare ai dirigenti nella quale si chiede di evitare di parlare, ai collegi dei docenti, della questione Gaza, su cui fra l’altro era partita una petizione affinché il primo giorno di scuola, in classe, si osservasse un minuto di silenzio a sostegno di quel popolo martoriato dai bombardamenti, dalla fame, dalla sete e massacrato, insieme a tanti giornalisti.

Secondo quanto si legge su quasi tutta la stampa nazionale, l’Ufficio della Regione Lazione non vuole che si apra il dibattito sulla crisi umanitaria in corso a Gaza, chiedendo ai presidi di garantire la “massima serenità” ed evitare che collegi docenti e organi collegiali diventino spazi di confronto su quella martoriata terra.

Infatti per l’Usr, i prof devono occuparsi soltanto del “buon funzionamento dell’istituzione scolastica”, sottraendo la scuola “da qualunque altra finalità”, con un chiaro riferimento quindi alla proposta che alcune associazioni e sindacati, dall’Unione sindacale di base ai Docenti per Gaza, hanno lanciato affinché il primo giorno di scuola, alle ore 10, si osservasse un minuto di silenzio in tutte le classi. Un gesto simbolico, spiegano i promotori, “per denunciare il genocidio del popolo palestinese” e chiedere alla comunità educante di “non restare indifferente”.

Invece, nella circolare inviata ai dirigenti, è scritto: “La rilevanza degli eventi geopolitici in corso è una tematica su cui si invitano i dirigenti scolastici a garantire la massima serenità nell’organizzazione di occasioni di confronto e di dibattito nell’ambito delle occasioni didattiche. Tanto premesso, è necessario sottolineare l’esigenza di assicurare le specificità dei luoghi e dei momenti della vita scolastica, quali le riunioni degli organi collegiali, che devono essere esclusivamente finalizzate alla trattazione delle tematiche relative al buon funzionamento dell’istituzione scolastica e sottratte a qualunque altra finalità”.

Evidente a questo punto l’ira, non solo dei sindacati, ma di tutto il mondo liberale che hanno giudicato la circolare un tentativo di imbavagliare la scuola: “Il tono e il contenuto della comunicazione, e il fatto che sia riservata gettano luce sull’intenzione ormai palese delle nostre istituzioni di mettere a tacere il dialogo. È ancor più grave se questo invito viene fatto alla scuola, luogo per eccellenza deputato allo sviluppo del senso critico e alla formazione civica”; e ancora: “inopportuna intromissione nell’autonomia scolastica, mentre molti dirigenti non avrebbero affatto gradito: “Chiediamo all’amministrazione di sostenere le istituzioni scolastiche e garantire spazi di confronto liberi e sereni”.