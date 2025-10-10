SPECIALE CONCORSO DOCENTI PNRR3

Concorso docenti PNRR 3, disposizioni per candidati con esigenze speciali: disabilità,...

Lara La Gatta -
Da oggi, 10 ottobre, sono aperte le funzioni per presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie per posti comuni e di...
Concorso PNRR 3 docenti: Esclusa la prova preselettiva ma inserita l’esclusione...

Salvatore Pappalardo -
Premesso che per accedere alla professione docente di scuola oggi è diventato sempre più complesso e difficile nella misura in cui un...
Bando PNRR 3, aggregazione delle procedure, riservisti e tabella di corrispondenza...

Lara La Gatta -
Concorso PNRR 3 posti per regione, le tabelle allegate ai bandi

Lara La Gatta -
Concorso docenti PNRR 3, la tabella dei titoli per secondaria di...

Lara La Gatta -
Concorso docenti PNRR 3, la tabella dei titoli per infanzia e...

Lara La Gatta -
Concorso docenti PNRR 3, nel bando confermato che per infanzia e...

Sara Adorno -
È uscito il bando per il concorso docenti Pnrr 3, che prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026,...

Concorso docenti: date, tempistiche e previsioni. Probabile prova scritta a Natale,...

Redazione -
Concorso docenti Pnrr 3, ci siamo: il bando è stato pubblicato oggi. Ma quali saranno le tempistiche? L'obiettivo...

Simulazione concorso docenti PNRR 3, ecco le tracce delle prove svolte...

Redazione -
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato sui siti dedicati le tracce delle prove scritte degli anni passati. CONCORSO PNRR...

Chi può accedere al concorso docenti 2025? La novità: può partecipare...

Redazione -
Concorso docenti Pnrr 3, ci siamo: il bando è stato pubblicato oggi. Ma chi può partecipare? Sarà possibile la partecipazione con riserva,...

