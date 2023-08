1.107 bambini ucraini dispersi dall’inizio della guerra

L’ufficio del Commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino ha riferito su Facebook che in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa 1.107 bambini sono stati dichiarati dispersi.

Questo si legge, come riferiscono le agenzie, nel comunicato: “Secondo il portale statale ‘Bambini della guerra’, ad oggi 1.107 bambini sono considerati dispersi in Ucraina, mentre 15.900 bambini sono stati ritrovati”.

Inoltre, ha rivelato il quotidiano britannico “The Telegraph”, migliaia di bambini ucraini sono stati rapiti e portati con la forza in Bielorussia, un presunto crimine di guerra, le cui prove di questa deportazione sono state presentate alla Corte penale internazionale (Cpi).

Si stima che circa 2.150 bambini ucraini dall’età di sei anni in su siano stati portati in almeno quattro campi in Bielorussia dal settembre 2022.

Alcuni avrebbero ricevuto un addestramento militare. Il loro numero potrebbe raggiungere i tremila bambini entro l’autunno di quest’anno.