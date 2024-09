10 cose da sapere sull’autismo: Notbohm ritorna su questo tema, puntando sui docenti

Ellen Nothbom scrive manuale di didattica per aiutare gli insegnanti in modo pratico a come pensare e agire e affrontare di fronte alle sfide che alunni con autismo richiedono.

Pluripremiata, l’autrice è madre di due figli con ADHD e autismo, per cui con i suoi studi ha informato milioni di lettori pubblicando libri e articoli sull’autismo in oltre 19 lingue.

I suoi scritti hanno vinto la Medaglia d’Argento agli Independent Publishers Book Awards, la menzione d’onore per il Libro dell’Anno di ForeWord Book e due nomination per il Teacher’s Choice Award della rivista «Learning», due premi iParenting e una nomination per l’Eric Hoffer Book Award.

Ora esce per Erickson, “10 cose che ogni insegnante deve sapere sull’autismo”, 16,50 €, nel quale, tenendo presente la propria esperienza, l’autrice assume la prospettiva di bambini e bambine con autismo per descrivere ai docenti le “10 cose” importantissime che ogni insegnante deve sapere:

Siamo tutti sia insegnanti sia studenti e studentesse; Stiamo una squadra: il successo dipende dalla nostra capacità di lavorare tutti assieme; Penso in modo diverso. Fa’ in modo che quello che insegni abbia senso per me; Il comportamento è comunicazione: per te, per me, per noi; Se non riusciamo a comunicare, nessuno di noi imparerà molto; Insegna a me nella mia interessa; Sii curioso, anzi… sii molto curioso! Posso fidarmi di te? Credici! Considerami come un adulto competente e attieniti a questa immagine di me.

Dunque il problema essenziale, per i docenti che vogliono con intelligenza e professionalità affrontare la gravosa questione dell’autismo, è quello di comprendere il mondo così come viene percepito dai bambini con autismo.

In altre parole, spiega l’autrice, per capire come stare a fianco dei bambini e delle bambine con autismo e aiutarli a crescere nel modo migliore bisogna mettersi nei loro panni e nella loro testa, ragionare con coloro che soffrono di questo disturbo.

Da qui la riflessione stessa dell’autrice che confessa pure la sua determinazione a far sì che la sua famiglia affrontasse il fatto di avere due figli autistici senza risentimenti e senza recriminazioni, nel modo più costruttivo, positivo e sano possibile, rivestendo, se fosse il caso, anche il ruolo dell’insegnante.

Infatti a volte gli insegnanti si trovano impreparati davanti all’arrivo di un bambino autistico nella loro classe, a causa del fatto che c’è ancora scarsa informazione su questa condizione.

L’edizione della Erickson comprende inoltre un capitolo che spiega la forza sorprendente del nostro potere di scelta e delinea strategie efficaci per imparare a prendere decisioni in ogni situazione.

Libro importante che guida genitori, familiari, insegnanti e educatori lungo un viaggio di conoscenza e di scoperta, alla fine del quale l’autismo farà meno paura e grazie a cui si disporrà di informazioni e strumenti maggiori e più efficaci per poter rendere un bambino con autismo un adulto indipendente, migliorandone sensibilmente le capacità comunicative e le abilità sociali.