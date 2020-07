100 alla maturità, boom di neodiplomati da tutta Italia: l’elenco dei partecipanti

Prosegue senza sosta l’iniziativa de La Tecnica della Scuola arrivata alla nona edizione, che vede la partecipazione di moltissimi studenti provenienti da tutta Italia.

Al momento i partecipanti sono 203, con la seguente distribuzione geografica dei centisti: Sicilia 51 studenti, Campania 33, Lombardia 18 e via via tutte le altre regioni.

Gli studenti che invieranno le foto, seguendo il regolamento riportato in basso, potranno essere collocati all’interno della galleria fotografica presente in una sezione apposita del sito www.tecnicadellascuola.it, suddivisa per regioni.

L’elenco dei partecipanti: 1) Elena Mariuzza, Liceo classico “Gaspare Bertoni”, classe V A, Campoformido (Udine) 2) Elisa Merlin, ITC “Andrea Colotti”, classe V B, Feltre (Belluno) 3) Anna Sorrentino, Liceo Scientifico, Classico e Sportivo “Federico Quercia”, classe V B, Marcianise (Caserta) 4) Matteo Faedda, Istituto d’istruzione superiore M. Paglietti TTL, VD Conduzione navale, Porto Torres (Sassari) 5) Maria Lucrezia Rallo, Liceo Scientifico Ernesto Basile, classe V C, 100 e lode, Palermo 6) Maria Conti, Liceo Scientifico Statale “Ernesto Basile”, 100 e lode, classe V C, Palermo 7) Clelia Laura Baviera, Liceo Scientifico Statale “Pietro Farinato”, classe V S (Sportivo), Enna 8) Laura Castellani, IIS V.Bonifazi”, classe VB Grafico, Civitanova Marche 9) Elio Ingrosso, ITI “A.Malignani”, classe V Mec serale sez. unica, Udine 10) Francesca Del Prete, Liceo Scientifico Statale Federico Quercia, classe VB, Marcianise (Caserta) 11) Piranavan Panchalingam, Liceo classico statale “Mario Cutelli”, classe V C, 100 e lode, Catania 12) Jun Jie Xu, “ISIT Bassi Burgatti” Liceo Scientifico – opzione scienze applicate, classe V S, Cento (Ferrara) 13) Emira Fedele, ITS Michelangelo Buonarroti, classe V C Turistico, Caserta 14) Giovanna Abrioni, IT Enrico Fermi, Classe V A corso serale, Ozieri (Sassari) 15) Rosanna Mannetta, Ist. d’Istruzione superiore G. De Gruttola, Classe V C, Ariano Irpino (Avellino) 16) Marco Nuci, IIS Abramo Lincoln, classe A AFM, 100 e lode, Enna 17) Doriana Caroprese, Liceo Scientifico “Federico Quercia”, classe V B, Marcianise (Caserta) 18) Annasara Tarlini, Istituto Tecnico Aeronautico Lindbergh Flying School, classe V ITAer, Firenze 19) Marco Rodella, Liceo Scientifico Statale Nicolò Copernico, 100 e lode, classe V B, Brescia 20) Daniela Riccio, IIS Giuseppe De Gruttola, classe V A, Accoglienza turistica, Ariano Irpino (Avellino) 21) Leonardo Bove, Istituto d’Istruzione Superiore “Tito Sarrocchi”, classe V A, Elettronica e Robotica, 100 e Lode, Siena 22) Aurora Sala, IIS Luigi Galvani, classe V A LSSA, Milano 23) Francesca Stante, IIS Gasparrini, Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, classe V B cucina, Melfi (Potenza) 24) Arianna Argentati, Liceo linguistico statale “Leonardo Da Vinci”, classe V D, Floridia (Siracusa) 25) Francesco Rossitto, Liceo Classico N. Colajanni, classe V B, 100 e lode, Enna 26) Alessio Luciano Pisu, Ist. d’Istruzione Buccari-Marconi, Classe V ELT, Cagliari 27) Matteo Liguori, I.T.I.S. Luigi Trafelli, classe V A elettronica, Nettuno (RM) 28) Nicholas Ferrara, Istituto Istruzione Superiore “Patrizi – Baldelli – Cavallotti”, Classe VD, Città di Castello (Perugia) 29) Chiara Flore, Succursale Liceo Artistico Fabrizio De Andrè, classe V A, Olbia (Sassari) 30) Emmanuel Caronna, Liceo Classico “Santi Savarino”, Classe V I, Partinico (Palermo) 31) Alessia Finiguerra, I.I.S.S. “A. De Viti De Marco” , classe V A SIA, 100 e lode, Casarano (Lecce) 32) Denise Gregori, Liceo scientifico Augusto Righi sede Bagno di Romagna, Classe V BB, Forlì Cesena 33) Annalisa Clemente, ISS Mazzini da Vinci Grafico pubblicitario, Classe V DSCcp, Savona 34) Giada Cerocchi, ITC “Vittorio Veneto-Salvemini”, Classe V A AFM, Latina 35) Daria Agata Ottone, I.I.S. “Concetto Marchesi”, Classe V E scientifico, Mascalucia (Catania) 36) Alessio Piccinelli, Istituto Domizia Lucilla, Classe V C Alberghiero, Settore enogastronomia, Roma 37) Francesco Govoni, Istituto Tecnico Economico “G. Luosi”, classe V E, Mirandola (Modena) 38) Giorgia Nives Ceraolo, Istituto d’istruzione superiore “G. Mazzini”, Classe V B Liceo Linguistico, Vittoria (Ragusa) 39) Asia Sala, I.P.S.S.C.T.S. Gaetano Pessina sede di Appiano Gentile, Classe V R, Como 40) Gianluca Cardinale, Istituto Tecnico Industriale “Galileo Ferraris”, Classe V BSE – Napoli 41) Miriana Raccuia, Liceo linguistico Bonaventura Secusio, Classe V F/L, Caltagirone (Catania) 42) Rosemary Donadu, Ipasr Agraria, Classe V A, Perfugas (Sassari) 43) Clelia Longo, Liceo delle Scienze umane opzione economico sociale classe V F, Caccamo (Palermo) 44) Ilenia Suppa, Liceo statale Vito Capialbi, Classe V E, Scienze umane, Vibo Valentia 45) Pieraldo Floris, Istituto “I.P.I.A Galileo Ferraris”, 100/100esimi e Lode, Classe: V B Enogastronomia, Iglesias (Sud Sardegna) 46) Grazia Caruso, Liceo Scientifico Morando Morandi, classeV X (Scienze Umane), Finale Emilia (Modena) 47) Jessica Perna, IPSEOA Castellana Sicula, classe VB – Sala e vendita, Castellana Sicula (Palermo) 48) Valeria Antonella Nicolò, Istituto Tecnico Tecnologico G. Solimene, Classe V B, 100 e lode, Lavello (Potenza) 49) Marika Valente, l’I.P.S.E.O.A. Istituto Alberghiero Soverato, classe VL – accoglienza turistica, Soverato (Catanzaro) 50) Maria Giuseppe Serangelo, IISS V AS serale “Amministrazione Finanza Marketing” Gravina in Puglia (Bari) 51) Jessica David, Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Pietro Domina”, classe V B “sala e vendita”, Castellana Sicula (Palermo) 52) Maria Carmela Chianca, Istituto alberghiero G. de Gruttola, classe V D, (Ariano Irpino) Avellino 53) Anastasia Di Martino, Istituto Caselli – De Sanctis, Classe V F, Parco di Capodimonte, Napoli 54) Pietro Esposito, Liceo Scientifico Francesco Severi, classe V A, Castellamare di Stabia (Napoli) 55) Carla Sellitto, Liceo artistico “Sabatini-Menna”, classe V E, Salerno 56) Emanuele Baletti, IIS Albert Einstein, classe V G, Vimercate (Monza-Brianza) 57) Francesco Signorino, Liceo Scientifico, Classico e Sportivo “Federico Quercia”, classe V B, Marcianise (Caserta) 58) Gabriele Papi, Liceo scientifico Leonardo Da Vinci, Classe V G, Genova 59) Elisa Cornacchia, IIS Ferrini Franzosini, classe V B grafica e comunicazione, Verbania 60) Claudio Gatti, Istituto Tecnico Economico per il Turismo “Flavio Gioia”, Classe VD, Amalfi (Salerno) 61) Rosario Pio Lana, Liceo Ruggero Settimo, indirizzo Linguistico, Classe V CL, Caltanissetta 62) Abire Aabboude, I.T.E. O.F. Mossotti, classe V A RIM, Novara 63) Michela Pompei, IIS Giorgi-Woolf, Liceo scientifico scienze applicate, V As, Roma 64) Adriana Scirocco, Liceo Statale S.Pizzi, indirizzo Classico, Classe V A, Capua (Caserta) 65) Sirena Leggiero, Istituto Mattei, classe V Cs, Caserta 66) Clara Marrandino, Liceo scientifico E. Fermi, classe V O digitale 2.0, 100 e lode, Aversa (Caserta) 67) Giulia Pilloni, Istituto tecnico commerciale Pietro Martini, classe V RIM, Moserrato (Cagliari) 68) Antonio Galiero, I.I.S.S “Antonio Serra”, classe V G Informatica e telecomunicazioni, Napoli 69) Lorenzo Bet, Liceo artistico Bruno Munari, Lorenzo Bettolano, classe V C, Treviso 70) Alice Brescia, Liceo Statale Carlo Tenca, classe V M, Milano 71) Noelia Anna Trigilia, Istituto tecnico commerciale “Giorgio Arcoleo”, Classe V b/tur, Caltagirone (Catania) 72) Alessia Cirillo, IIS Curie Sraffa, classe V AT, Milano 73) Pasquale Dodaro, I.I.S. “Lucrezia della Valle”, Liceo Linguistico ESABAC, classe VB, 100 e lode, Cosenza 74) Gabriele Salvemini, I.I.S “L. Cremona”, classe V MB, 100 e lode, Pavia 75) Alessandra Rutigliano, Liceo Scientifico Carlo Alberto, classe V B SCienze Applicate, Baluardo Partigiani (Novara) 76) Alessandra Casillo, istituto tecnico commerciale Alfonso Lucifero, Amministratore finanza e marketing (AFM), classe V A, 100 e lode, Crotone 77) Alessandro Maria Marchini, IIS Carlo Cattaneo, classe V D TL, 100 e lode, Milano 78) Alessandro Viganò, IIS Mosè Bianchi, classe V CC – Amministrazione, Finanza e Marketing, Monza 79) Mariangela Ferrara, ITET Gaetano Salvemini, classe V C – Grafica e Comunicazione, Fasano (Brindisi) 80) Leyla Cafiso, Liceo Musicale C. Cavour, Classe V B, Torino 81) Valeria Maria Lambertino, Liceo Scientifico Statale “Carlo Pisacane”, classe V D, 100 e lode, Padula (Salerno) 82) Elisa Piredda, I.P.I.A. “G. Ferraris”, Percorso di Istruzione per Adulti di II livello, Classe V A ENO, Iglesias (Sud Sardegna) 83) Sara El Messaoudi, Liceo Scientifico-opzione scienze applicate. ITIS G.Marconi, classe V ASA, Pontedera, (Pisa) 84) Chiara Giangrande, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale “G. Guacci”, Classe V A ES, Benevento 85) Sonia Albertazzi, Liceo Artistico Statale Umberto Boccioni, classe V B Grafica, Milano 86) Giulia Mamone, I.I.S.S. Francesco Ferrara, classe V TB, Palermo 87) Lucrezia Di Salvo, Istituto Del Prete Falcone, classe V B Servizi socio-sanitari, Sava (Taranto) 88) Federica Lipari, Liceo Blaise Pascal, classe V C, Pomezia (Roma) 89) Corrado Ioffredo, ITE A. Gallo, classe VE A.F.M, Aversa (Caserta) 90) Michela De Cunzo, Liceo Artistico “P.A.De Luca”, classe VA, indirizzo Design, Avellino 91) Alessia De Caprio, Liceo scientifico Filippo Buonarroti, classe V As, Pisa 92) Salvatore Marciello, Istituto Scolastico d’Istruzione Superiore “Gandhi”, Liceo Classico, classe V A, Casoria (Napoli) 93) Antonio Scaffidi, Istituto Borghese Faranda, classe V B Meccanica, meccatronica ed energia, Patti (Messina) 94) Elisabetta Longobardi, ITS “Luigi Sturzo”, classe V R, Castellammare di Stabia (Napoli) 95) Amalia Annese, Liceo delle Scienze Umane I. C. classe V A, Casacalenda (Campobasso) 96) Davide José Paci, ITIS “Enrico Fermi”, V C Informatica, Siracusa 97) Grazia Picicco, Istituto P. Giannone, classe V AS – SIA (Sistemi informativi Aziendali), Foggia 98) Alessandro D’amico, Istituto tecnico Archimede, classe V A ELN, 100 e lode, Catania 99) Dario Tallarico, Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, classe V A, Firenze 100) Sabrina Pariano, Liceo Scientifico R. L. Satriani, classe V D, Cotronei (Crotone) 101) Dario Corradi, Liceo Scientifico “G. Galilei”, classe VBsa, Pescara 102) Gianluca Massara, Liceo Scientifico Statale M. G. Agnesi, classe V D, Merate (Lecco) 103) Elisa Toccafondo, Liceo scientifico Leonardo Da Vinci, classe V CLA, Firenze 104) Veronica Segatto, Istituto Tecnico Commerciale “Gino Luzzatto”, classe V G (Turistico), Portogruaro (Venezia) 105) Ilenia Rachele Miceli, IISS Filadelfo Insolera, classe VA Sistemi Informativi, Siracusa 106) Chiara Alì, IISS Filadelfo Insolera, clsse V A Sistemi Informativi, Siracusa 107) Giulia Cairo, Liceo Artistico Andrea Fantoni, Classe IV A Indirizzo Architettura e Ambiente, Bergamo 108) Federica Salonis, Liceo statale Gandhi, classe V A Classico, Casoria (Napoli) 109) Davide D’Agosta, “ISIS Newton”, classe V B Meccatronica, 100 e lode, Varese 110) Lucia Pia Alosa, ITC Alfonso Lucifero, Amministrazione-finanza-marketing, classe V A, Crotone 111) Filippo Valentino, ISISS Terra di Lavoro, classe V C, Caserta 112) Cinzia Costa, Liceo Scientifico Pomponio Leto, classe V A, Teggiano (Salerno) 113) Daniele Milite, Liceo scientifico A.Diaz, classe V E, 100 e lode, Caserta 114) Giorgia Colaci, Liceo Artistico e Coreutico “De Nittis – Pascali”, classe V C Audiovisivo – Multimediale, 100 e lode, Bari 115) Arabellapia Romano, ITC A.Lucifero” indirizzo finanza e marketing, classe VB, Crotone 116) Roberta La Torre, Liceo delle Scienze Umane “Turrisi Colonna”, classe VC, Catania 117) Gaia Placido, I.I.S. “G. Gasparrini”, classe V A Turismo, Melfi (Potenza) 118) Gaia Greco, Liceo scientifico Ernesto Basile, classe V C, Palermo 119) Paola Chiara Lochi, Liceo Classico, Musicale e Coreutico D.A. Azuni, classe V Coreutico, Sassari 120) Matteo Porru, Liceo Classico Statale “G. M. Dettori”, classe V E, 100 e lode, Cagliari 121) Davide Di Napoli, Scuola Professionale Provinciale per il commercio, turismo e servizi d’impresa “Luigi Einaudi”, classe V CAPES, Bolzano 122) Cora Artesani, Istituto Merini, Liceo scientifico opzione Scienze Applicate, classe V A, Battipaglia (Salerno) 123) Marianna Tocci, Liceo Linguistico “Vincenzo Gioberti”, classe V C, 100 e lode, Sora (Frosinone) 124) Nicola Cavallo, ITST “E. Fermi”, indirizzo Trasporti e Logistica, opzione Costruzioni Aeronautiche, Classe V A CT, 100 e lode, Francavilla Fontana (Brindisi) 125) Edoardo Marani, Scuola Superiore Ernesto Balducci, Liceo Scientifico, classe V B, Pontassieve (Firenze) 126) Angelo Carriere, ITST “E. Fermi”, indirizzo Trasporti e Logistica, opzione Costruzioni Aeronautiche, Classe V A CT, 100 e lode, Francavilla Fontana (Brindisi) 127) Anna Rosa Leuzzi, ITST “E. Fermi”, indirizzo Trasporti e Logistica, opzione Costruzioni Aeronautiche, Classe V A CT, 100 e lode, Francavilla Fontana (Brindisi) 128) Eleonora Antonia Maniero, IPSSAR Alfredo Beltrame, classe V FE, Vittorio Veneto, (Treviso) 129) Ginevra Contri, Istituto Tecnico Aeronautico Francesco Baracca, Classe V C, 100 e lode, Forlì 130) Marco Calì, I.I.S Cucuzza Euclide, (Alberghiero), Classe V B, Caltagirone (Catania) 131) Jordan Carducci, I.I.S Paolo Baffi, classe V A indirizzo servizi commerciali, 100 e lode, Fiumicino 132) Carmela Di Cesaria, I.I.S.S Vincenzo Lilla, classe V E, indirizzo grafico pubblicitario, Francavilla Fontana (Brindisi) 133) Antonio Fogliani, I.I.S. Borghese-Faranda, classe VB Costruzione Ambiente e territorio, Patti (Messina) 134) Gabriele Trovato, Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Renato Guttuso, classe V F, 100 e lode, Milazzo (ME) 135) Giovanni La Rosa, Istituto Tecnico Tecnologico Ettore Majorana, 100 e lode, Milazzo (Messina) 136) Francesca Pacini, Liceo Laura Bassi, classe V L, Bologna 137) Claudia Martorana, Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Renato Guttuso, classe V F, Milazzo (Messina) 138) Riccardo Seminara, Liceo Artistico Ceramico – design Bonaventura Secusio, classe V A, Caltagirone (Catania) 139) Giorgio Bellinghieri, I.T.T.L. “Caio Duilio”, classe V B, Messina 140) Giorgia Mazzaro, Liceo Scientifico “A. Gallotta”, classe V C, 100 e lode, Eboli (Salerno) 141) Pasquale Vitagliano, IPSEOA “Manlio Rossi Doria” Classe V F, Avellino 142) Sara Cirigliano, I.P.S.S.A.R. Beltrame Vittorio Veneto, classe V Bs, 100 e lode, Vittorio Veneto (Treviso) 143) Anna Barletta, Liceo Coreutico-Musicale Pina Bausch, Sezione Musicale, Classe V M, Busto Arsizio (Varese) 144) Federico Valentinis, Liceo scientifico N. Copernico, Classe V F, Udine 145) Antonio Di Martino, Liceo classico-scientifico Renato Cartesio, Giugliano in Campania (Napoli) 146) Alessia Viapiana, Istituto “Giovanna De Nobili” Liceo linguistico, classe V AL, Catanzaro 147) Antonio Luca Pilato, Liceo classico “M. Tondi”, classe V B, San Severo (Foggia) 148) Martina Romano, I.I.S. Borghese – Faranda, classe V A C.A.T. (A.A.D.), Patti (Messina) 149) Salvatore Alfio Sambataro, IT Archimede, classe V A, Informatica, 100 e lode, Catania 150) Alessia Azzara, Liceo Scientifico Statale Principe Umberto di Savoia, Classe V G, Catania 151) Maria Venezia, IPSSEOA Marzano Di Nola, Nobile- Admunsen, classe VB Enogastronomia, Marzano Di Nola (Avellino) 152) Ester Tamburino, liceo artistico “B. Secusio” , classe V A indirizzo design ceramico, Caltagirone (Catania) 153) Arturo Garritano, I.I.S. Polo scolastico Amantea, classe V At – biotecnologie ambientali, Amantea (Cosenza) 154) Federica Avola, IIS Archimede classe V CAT, serale, Modica (Ragusa) 155) Federico Lanza, Liceo Scientifico delle Scienze Umane, classe V B LSU, Biella 156) Gianmarco Cavallari, Liceo Scientifico G. Vailati, classe V D, Genzano di Roma (Roma) 157) Adrian Ghinea, ITI Enrico Fermi, classe V D, Informatica, 100 e lode, Siracusa 158) Emiliana Marziano, ITI Enrico Fermi, Classe V B, Informatica, 100 e lode, Siracusa 159) Roberta Luongo, Istituto Statale “G.Guacci”, Liceo scienze umane opzione economico sociale, classe V A , Benevento 160) Letizia Lani, Liceo scientifico Fermi, classe V C, Cecina (Livorno) 161) Maria Nescia Manansala Hernandez, I.I.S.S “Charles Darwin”, classe VD, indirizzo tecnico per il turismo, Roma 162) Fiorita De Maria, Liceo Manzoni, Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale, Classe V A, Caserta 163) Ludovico Lapo Luperi, Liceo scientifico opzione scienze applicate IIS Curie-Sraffa, 100 e lode, classe V Bs, Milano 164) Clelia Scialpi, ITES Polo Commerciale Pitagora, classe V F Turismo, 100 e lode, Taranto 165) Erika Gulizia, Liceo linguistico Bonaventura Secusio, Classe V A/L Caltagirone (Catania) 166) Marina Dal Piai, ‘I.I.S ” Bosso-Monti”, classe V B Servizi Socio-Sanitari, Torino 167) Sabino Calabretto, IISS Consoli-Pinto, Classe: V EnoD, Castellana Grotte (Bari) 168) Giulia Tallone, I.T.C. F. A. Bonelli, classe V A SIA, Cuneo 169) Lushani Vigintan Eudes, I.S. “Duca Abruzzi” Liceo scientifico, classe V B, Palermo 170) Giovanni Funiciello, Istituto Tecnico Professionale Margaritone, classe V MA Meccanica Industriale, Arezzo 171) Chiara Dinapoli, I.P.S.A.R. I.P.S.E.O.A Sassari, classe V C Enogastronomia, Sassari 172) Rossella Castrogiovanni, ISS Galileo Galilei, classe V GA, Milano 173) Valentina Cardillo, I.S.S. Liceo Classico “Michele Amari”, classe V sez B, Giarre (Catania) 174) Antonio Decataldo, IISS “Ettore Majorana, classe IV BSI, 100 e lode, Brindisi 175) Nicolò Scanu, Ipsar “Costa Smeralda”, classe V D, 100 e lode, Arzachena (Sassari) 176) Salvatore Perrotta, I.T.I.G. Ferraris, classe V B SE, Napoli 177) Antonino Cacici, IISS E. Majorana, classe V NA Trasporti e Logistica, Gela (Caltanissetta) 178) Giovanni Fontana, I.P.S.I.A. Antonio Meucci, V A serale, Cagliari 179) Ylenia Asia Callegari, Liceo Classico Statale, “A.Gramsci”, classe V A, 100 e lode, Olbia 180) Jordan Carducci, I.I.S Paolo Baffi, classe V A indirizzo servizi commerciali, 100 e lode, Fiumicino (Roma) 181) Gea Scardini, Liceo vittoria Colonna Roma, Casa Grande Barberini, classe V I, Roma 182) Ilenia Bossi, Liceo Scientifico Arturo Tosi, classe V B, Busto Arsizio (Varese) 183) Thomas Ferri, Liceo Scientifico Statale Talete, classe V E, Roma 184) Lorenzo De Paoli, IIS Einaudi-Scarpa, classe V A ELN, Montebelluna (Treviso) 185) Elisa Milone, I.I.S.S. Felice Bisazza, classe VAE scienze umane opzione economico-sociale, 100 e lode, Messina 186) Viviana Maria Sanfilippo, Liceo coreutico “Regina Margherita, classe V P, Palermo 187) Aurora Andrisano, I.I.S.S. “L. Einaudi”, classe VA AFM, Manduria (Taranto) 188) Lorenzo La Rocca, Liceo scientifico statale Archimede, classe V As, Acireale (Catania) 189) Jessica Gabriele, Istituto Alberghiero “Federico II Di Svevia”, classe V D settore “Sala e Vendita, Termoli (Campobasso) 190) Ylenia Pandolfino, Istituto G. Minutoli BTS V I, Messina 191) Soledad Cordalonga, Liceo artistico “Ettore Majorana”, Classe V DESIGN MODA, Gela (Caltanissetta) 192) Giulia Passalacqua, IIS Ramacca-Palagonia, classe V H, Ramacca (Catania) 193) Gabriel Lombardi, I.S.T. Economico Tecnologico Paritario ATHENA, Trasporti e Logistica, classe V A, Sant’Agata di Militello (Messina) 194) Angelis Domenico Puntillo, ISIS Andrea Ponti, classe V smat, Gallarate (Varese) 195) Cosimo Multari, Istituto Istruzione Superiore “G. Marconi”, classe VA AFM Serale, Siderno (Reggio Calabria) 196) Sharon Sterpin, Liceo Scientifico Filippo Buonarroti, classe sezione V AS, 100 e lode, Pisa 197) Russell Bagtas Rosario, Istituto Federigo Enriques , Classe V E Alberghiero, Settore enogastronomia, Castelfiorentino (Firenze) 198) Lucrezia Uberto, IPSIA Pietro Andriano, classe V AS, Castelnuovo don Bosco (Asti) 199) Agnese Romano, Liceo linguistico annesso al convitto “Regina Margherita”, 100 e lode, classe V D, Anagni (Frosinone) 200) Alice Pantano, Istituto d’istruzione superiore Borghese-Faranda, Patti (Messina) 201) Manfredi Mascellino, I.T.C.A.T. Pietro Domina, classe V A, Polizzi Generosa (Palermo) 202) Love Preet Kaur, Istituto tecnico & professionale Leonardo da Vinci, classe V ODO A (odontotecnico), Firenze 203) Sabrina Schifeo, Liceo Scientifico Linguistico Artistico Enrico Medi, classe VBL, Cicciano (Napoli) 204) Simona Maria Valenti, Istituto De Felice Giuffrida, classe V A SIA, Catania 205) Melissa Firera, I.T.G. L.B. Alberti, classe V CA1, Corso serale, Modica (Ragusa) 206) Viola Ansermino, IIS E. Bona, sezione P.sella, Ist. Prof. Socio Sanitario, classe V SSG, Biella 207) Maria Francesca Pianese, I.S.I.S.S. Edoardo Amaldi (opzione linguistico), Classe VI, Santa Maria Capua Vetere (Caserta) 208) Filomena De Marco, Liceo statale Galileo Galilei, classe V BL, 100 e lode, Piedimonte Matese (Caserta) 209) Emanuela Agizza, Istituto Tecnico Economico Enrico Caruso, Classe V D, Relazioni Internazionali per il Marketing, 100 e lode, Napoli 210) Guglielmino Federica, I. I. S. Fermi – Eredia, classe V BE, indirizzo enogastronomico alberghiero, Catania 211) Edoardo Santo, Polo Liceale Statale “Saffo”, classe V A, indirizzo scientifico, 100 e lode, Roseto degli Abruzzi (Teramo)

Come partecipare

Per partecipare alla nona edizione di “100 alla maturità” è necessario scrivere a [email protected] inviando i seguenti dati:

– nome e cognome dello studente che ha conseguito la valutazione di 100 o 100 e lode alla maturità

– nome ed indirizzo della scuola, classe e sezione

– foto del tabellone degli esiti finali (formato jpg). Su questo punto, invitiamo a riportare solo ed esclusivamente il nome e cognome dello studente che partecipa all’iniziativa e non l’intero tabellone, nel rispetto della privacy per gli altri studenti presenti nel tabellone degli esiti finali.

– numero di telefono di riferimento (solo per uso della redazione)

– Foto dello studente (con autorizzazione alla pubblicazione).

La segnalazione (documentata come descritto qui sopra) può essere inviata alla Tecnica della Scuola dai genitori ma anche dallo stesso studente (se maggiorenne).

Come già accaduto negli anni passati, pubblicheremo solo i nomi di coloro che invieranno la documentazione completa.

Occhio alla privacy

E’ importante sottolineare che, i dati inviati saranno trattati in conformità al Regolamento europeo (GDPR 2016/579).

Per questo motivo, per partecipare a “100 alla maturità” è necessario che il genitore dello studenti o chi ne fa le veci o lo stesso studente se già maggiorenne, dovrà fornire il proprio consenso per la pubblicazione delle foto e al trattamento dei dati personali.

I dati personali verranno rimossi in modo sicuro in conformità alle nostre regole sulla conservazione e la cancellazione dei dati dopo il 31 agosto 2020.

Per saperne di più, visita la nostra pagina di informazioni GDPR.