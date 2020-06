100 alla maturità, ecco i primi centisti del 2020

E’ partita la nona edizione di 100 alla maturità: anche per il 2020, infatti, La Tecnica della Scuola vuole dare merito ai neodiplomati che si sono distinti per aver ottenuto il massimo all’esame di Stato.

Oltre ad aggiornare l’elenco di partecipanti tramite gli articoli, gli studenti che invieranno le foto, seguendo il regolamento riportato in basso, potranno essere collocati all’interno della galleria fotografica presente in una sezione apposita del sito www.tecnicadellascuola.it, suddivisa per regioni.

Come partecipare

Per partecipare alla nona edizione di “100 alla maturità” è necessario scrivere a [email protected] inviando i seguenti dati:

– nome e cognome dello studente che ha conseguito la valutazione di 100 o 100 e lode alla maturità

– nome ed indirizzo della scuola, classe e sezione

– foto del tabellone degli esiti finali (formato jpg)

– numero di telefono di riferimento (solo per uso della redazione)

– Foto dello studente (con autorizzazione alla pubblicazione).

La segnalazione (documentata come descritto qui sopra) può essere inviata alla Tecnica della Scuola dai genitori ma anche dallo stesso studente (se maggiorenne).

Come già accaduto negli anni passati, pubblicheremo solo i nomi di coloro che invieranno la documentazione completa.

L’elenco dei partecipanti:

1) Elena Mariuzza, Liceo classico “Gaspare Bertoni”, classe V A, Campoformido (Udine)

2) Elisa Merlin, ITC “Andrea Colotti”, classe V B, Feltre (Belluno)

3) Anna Sorrentino, Liceo Scientifico, Classico e Sportivo “Federico Quercia”, classe V B, Marcianise (Caserta)

4) Matteo Faedda, Istituto d’istruzione superiore M. Paglietti TTL, VD Conduzione navale, Porto Torres (Sassari)

5) Maria Lucrezia Rallo, Liceo Scientifico Ernesto Basile, classe V C, 100 e lode, Palermo

6) Maria Conti, Liceo Scientifico Statale “Ernesto Basile”, 100 e lode, classe V C, Palermo

7) Clelia Laura Baviera, Liceo Scientifico Statale “Pietro Farinato”, classe V S (Sportivo), Enna

8) Laura Castellani, IIS V.Bonifazi”, classe VB Grafico, Civitanova Marche

9) Elio Ingrosso, ITI “A.Malignani”, classe V Mec serale sez. unica, Udine

10) Francesca Del Prete, Liceo Scientifico Statale Federico Quercia, classe VB, Marcianise (Caserta)

11) Piranavan Panchalingam, Liceo classico statale “Mario Cutelli”, classe V C, 100 e lode, Catania

12) Jun Jie Xu, “ISIT Bassi Burgatti” Liceo Scientifico – opzione scienze applicate, classe V S, Cento (Ferrara)

Occhio alla privacy

E’ importante sottolineare che, i dati inviati saranno trattati in conformità al Regolamento europeo (GDPR 2016/579).

Per questo motivo, per partecipare a “100 alla maturità” è necessario che il genitore dello studenti o chi ne fa le veci o lo stesso studente se già maggiorenne, dovrà fornire il proprio consenso per la pubblicazione delle foto e al trattamento dei dati personali.

I dati personali verranno rimossi in modo sicuro in conformità alle nostre regole sulla conservazione e la cancellazione dei dati dopo il 31 agosto 2019.

Per saperne di più, visita la nostra pagina di informazioni GDPR.