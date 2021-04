100 dollari per farsi vaccinare

In Usa può succedere di tutto, ormai lo sappiamo. È il paese dove la frontiera è solo una idea lontana e dunque il confine alla inventività si allarga senza prevedere un “terminus”, la pietra miliare dei romani e dell’Europa. E così succede che nel West Virginia, per convincere tutte le persone tra i 16 e i 35 anni a immunizzarsi contro il coronavirus, viene dato un voucher da 100 dollari.

Ad annunciarlo il governatore Jim Justice. “I nostri ragazzi oggi probabilmente non si rendono conto di quanto sia importante”, precisando che ci sono circa 380.000 persone in questa fascia di età, molti dei quali hanno già avuto almeno una dose, ma si spera che “questo incentivo in denaro motiverà anche gli altri a farsi vaccinare, poiché non stiamo procedendo con i vaccini così velocemente come avremmo voluto”. Il buono sarà disponibile anche per i giovani che si sono già vaccinati.

“Se lo facessero almeno 275.000 giovani, potremmo portare la percentuale a oltre il 70%”, con la quale si potrà finalmente “spegnere questo virus. Se ci impegneremo tutti il virus se ne andrà per sempre, potremo circolare senza mascherine, ma soprattutto diminuirà il numero dei ricoveri e dei morti”.

“È un meraviglioso buono di risparmio, spero – ha concluso il governatore –che lo conserviate per molto, molto tempo”.