150 preferenze e 45mila immissioni in ruolo: tutte le novità dal Ministero – DIRETTA ore 15.50

Si è svolta questa mattina, alle 11.30, una riunione tra i rappresentanti del ministero dell’Istruzione e del Merito e le sigle sindacali. Oggetto della convocazione le immissioni in ruolo e le supplenze (con la scelta delle 150 preferenze in vista). Saranno 45mila le immissioni in ruolo. Probabilmente domani si conosceranno le date. Per il momento si ipotizzano dal 26 luglio al 5 agosto, ma i sindacati hanno chiesto tempi più lunghi.

