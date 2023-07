150 preferenze Gps, i consigli dell’esperto: come funzionano i completamenti

Intervenuto nella diretta della Tecnica risponde live del 20 luglio 2023 dedicato alla scelta delle 150 preferenze da parte dei docenti iscritti in GaE e in Gps, il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo ha spiegato, in seguito a una domanda di un’ascoltatrice, come funzionano i completamenti:

“Funzionano nell’ambito dell’indicazione che viene fornita sulla preferenza in questione. Se si indica una preferenza sintetica (distretto ad esempio) e poi si dà la disponibilità al completamento indicando “distretto” l’algoritmo andrà a cercare di soddisfarci su tutte le scuole che la stessa avrà indicato successivamente a questa scelta e che appartengono al distretto indicato. Quindi si dovrà andare a indicare delle scuole all’interno del distretto affinchè lo stesso algoritmo possa andare eventualmente a completare la preferenza”.



Se l’algoritmo non trova completamento nelle preferenze successive, si può completare da graduatorie di istituto?

“Certamente – spiega Varengo – se si dovesse, malauguratamente, uscire dalla fase di nomina con uno spezzone si avrà la possibilità di completare anche con graduatorie di istituto”.