18 app: come ottenere il bonus cultura

500 euro per i nati nel 2002. È un’iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani: un buono da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. L’iniziativa, realizzata a partire dal 2016, è ora alla sua quinta edizione, dedicata ai ragazzi nati nel 2002.

18 app e lo Spid

18 app è la piattaforma statale che eroga il bonus. Per registrarsi sarà necessario essere in possesso dello Spid e sarà possibile farlo fino al 31 agosto 2021 con la possibilità di spendere poi il bonus entro il 28 febbraio 2022.

SCARICA LE FAQ del Ministero della Cultura

Chi può usufruire del bonus cultura?

Possono usufruire del Bonus Cultura 18app tutti i ragazzi che abbiano compiuto 18 anni nel 2020 purché siano residenti in Italia o in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità)

Come posso ottenere il mio bonus cultura?

Se hai compiuto 18 anni nel 2020, hai tempo fino al 31 agosto 2021 per registrarti sul sito www.18app.italia.it (vedi domanda n. 6 di questa sezione) che sarà anche il tuo unico strumento digitale per gestire i tuoi buoni spesa, che potrai utilizzare fino al 28 febbraio 2022. I termini per richiedere il Bonus Cultura e la scadenza entro la quale spendere il contributo sono definiti con il decreto interministeriale n. 192/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 17 marzo 2021, e sono inderogabili.

Cosa posso acquistare?

Se sei nato nel 2002, puoi acquistare (entro il 28 febbraio 2022) beni per un totale di 500€, esclusivamente riconducibili ai seguenti ambiti:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo (per “spettacoli dal vivo” si intendono produzioni di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti. Gli spettacoli di musica non includono eventi da ballo);

b) libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

d) musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

e) corsi di musica;

f) corsi di teatro;

g) corsi di lingua straniera;

h) prodotti dell’editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione.

i) abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

LEGGI ANCHE