24 CFU necessari per l’insegnamento: chi deve possederli e come ottenerli?

I 24 CFU sono stati introdotti come uno dei requisiti necessari di accesso ai concorsi per l’insegnamento con decreto del Miur nel 2017.Tali Crediti Formativi Universitari sono richiesti per la partecipazione a concorsi per scuola media o superiore, concorsi che solitamente si svolgono a cadenza biennale.

Chi deve conseguire i 24 CFU

Bisogna dunque possedere 24 crediti in materie antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche, una laurea magistrale e altri crediti specifici per ogni classe di concorso.

In primo luogo, i 24 CFU devono essere conseguiti da coloro che non hanno maturato 3 anni di servizio nelle scuole. Anche chi vuole inserirsi nella seconda fascia delle GPS come supplente ha bisogno di acquisire tali crediti. Al contrario, sono esonerati i diplomati ITP fino al 2024/25, chi possiede già l’abilitazione all’insegnamento o ha svolto 36 mesi di servizio anche non continuativi.

Come ottenere i 24 CFU

Il decreto 616/2017 stabiliva che il conseguimento dei 24 CFU deve avvenire in presenza. Restava possibile studiare online, ma la modalità dell’esame finale doveva però essere frontale. In questo periodo, tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, tutti i corsi e gli esami si tengono esclusivamente online fino a nuove comunicazioni.

Per tale motivo, è possibile approfittare di questa occasione per integrare i crediti mancanti e beneficiare della flessibilità garantita dalla fruizione online. L’attestazione dei 24 CFU è valida se i corsi sono erogati da una università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione.

Un esempio è ICOTEA, Istituto Universitario accreditato dal MIUR e autorizzato all'erogazione del percorso cumulativo dei 24 CFU. Il pacchetto include i corsi singoli:

Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione (M-PED/03) – 6 CFU – monte ore 150

Psicologia (M-PSI/04) – 6 CFU – monte ore 150

Antropologia (M-DEA/01) – 6 CFU – monte ore 150

Metodologie e Tecnologie Didattiche generali (M-PED/04) – 6 CFU- monte ore 150

Gli studenti potranno frequentare i corsi sulla piattaforma e-learning, attiva 24/7 e completare la formazione a distanza, seguendo le lezioni quando e dove si preferisce.

Per scoprire tutte le promozioni e gli incentivi economici riservate agli iscritti

