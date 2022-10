28 ottobre, 100 anni dalla marcia su Roma, La Tecnica della Scuola invita gli studenti a rileggere il discorso di Liliana Segre al Senato – Video approfondimento

Il 28 ottobre ricorrono i 100 anni dalla marcia su Roma. La Tecnica della Scuola ha colto l’occasione per proporre alle scuole la rilettura o l’ascolto in classe dell’ultimo intervento in Parlamento della senatrice Liliana Segre, e su sollecitazione di alcuni istituti scolastici, abbiamo deciso di predisporre anche un breve video di approfondimento sul tema, con le considerazioni dello storico Salvatore Distefano (presidente dell’Associazione etnea Studi storico filosofici di Catania), che inquadrerà l’evento nella sua cornice temporale; e dell’esperto di diritto Luigi Mariano Guzzo (Università di Pisa), che fornirà agli studenti e alle studentesse i punti di riferimento della nostra Carta fondamentale, perché i ragazzi possano comprendere appieno il valore del diritto allo Studio così come sancito dall’articolo 34 della Costituzione: La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.