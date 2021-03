317 studentesse nigeriane: smentita la liberazione

Le 317 studentesse sequestrate nello Stato di Zanfara in Nigeria sarebbero ancora in mano ai rapitori, dal momento che, come riporta RaiNews, la notizia del loro rilascio non ha avuto conferme, nonostante la notizia della liberazione era stata inizialmente confermata da David Otto Endeley, consulente internazionale per l’anti-terrorismo.

Anzi l’addetto ai rapporti con i media del governatore dello Stato Bello Matawalle, Yusuf Idris, ha spiegato che le ragazze sono ancora con i loro rapitori e sono in corso tutti gli sforzi per garantire il loro ritorno a casa. Per Idris “non è vero che le studentesse siano state liberate” ma il governo e le forze dell’ordine ”stanno facendo del loro meglio” per salvare le ragazze.



Le 317 ragazze erano state rapite venerdì da uomini armati che avevano fatto irruzione nella loro scuola secondaria. Secondo la ricostruzione dei fatti, le studentesse sono state tenute in ostaggio in una foresta tra Dangulbi e Sabon Birnin Banaga, nell’area amministrata dal governo di Maru.