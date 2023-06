500 euro della Carta anche agli 84 mila precari

Il governo assegna anche ai supplenti la carta di 500 euro già utilizzata dai colleghi di ruolo per acquisti relativi ad aggiornamento e formazione (quindi libri, pc, tablet, corsi o altro) e contemporaneamente riconosce i cosiddetti servizi pre-ruolo ai fini delle ricostruzioni di carriera.

Il provvedimento, secondo quanto pubblica Il Messaggero, si trova nel disegno di legge “salva-infrazioni”, per adeguarsi all’ordinamento comunitario,

L’estensione degli aventi diritto riguarderà circa 84 mila docenti precari della scuola e scatta a partire dal 2023.

A pronunciarsi sulla materia la Corte di Giustizia europea su richiesta del Tribunale di Vercelli, affermando la compatibilità tra le norme italiane e la direttiva europea che si occupa di lavoro a tempo determinato.

Dunque ha concluso che distinguere tra i docenti a tempo indeterminato e gli altri, ai fini dell’assegnazione della carta, rappresenta una forma di disparità di trattamento e di discriminazione. Discriminazione non giustificata in base alle mansioni effettivamente svolte dalle due categorie di insegnanti.

A questo punto la stima, inserita nella relazione tecnica, riguarderebbe 67.497 docenti annuali (su posto vacante e disponibile) a tempo determinato e 16.470 docenti di religione. Per un totale di 83.967 dipendenti della scuola. Per lo Stato la spesa prevista è di circa 42 milioni di euro per il solo anno 2023: al momento la norma infatti riguarda solo l’anno in corso.

Altrettanto rilevante, anche se più complesso, è l’articolo 15 del decreto, che riguarda la ricostruzione di carriera, e che tocca non solo i docenti a tempo determinato ma anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliare con contratto dello stesso tipo. Anche loro quindi si vedranno riconoscere l’anzianità di servizio ai fini della ricostruzione della carriera.