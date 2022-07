6 mila bambini all’anno muoiono per i gas serra

Secondo un team di scienziati internazionali, sarebbero migliaia i decessi infantili dovuti al caldo ma che potrebbero essere evitati se l’aumento della temperatura fosse limitato all’accordo di Parigi, che persegue l’obiettivo di un aumento massimo della temperatura di 1,5°C fino al 2050.

Lo studio ha dimostrato che in Africa si potrebbero prevenire fino a 6.000 morti infantili ogni anno dovute al caldo e che potrebbero raddoppiare nell’Africa subsahariana entro la metà del secolo se le emissioni elevate continuassero.

Il team ha esaminato l’impatto di tre scenari di emissioni di carbonio – bassa, media e alta – sull’aumento delle temperature globali e il conseguente effetto sulla futura mortalità infantile legata al calore. In uno scenario ad alte emissioni, in cui la società non compie sforzi concertati per ridurre le emissioni di carbonio, si prevede che la mortalità infantile legata al calore raddoppierà entro il 2049 rispetto al 2005-2014 e potrebbe raggiungere stime superiori di 38.000 decessi infantili all’anno nel 2049.

Uno scenario invece a basse emissioni, in Africa si potrebbero evitare circa 4.000-6.000 decessi infantili dovuti al caldo all’anno.

Uno scenario di emissioni medie vedrebbe comunque 2.000 – 3.000 morti all’anno.