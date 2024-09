A 23 anni è direttrice delle Poste: “Il lavoro c’è eccome, volere è potere. Non bisogna fare lavoretti a caso”. È sempre così facile?

I giovani non cercano più lavori stabili ma si accontentano di lavoretti? Secondo una 23enne neo direttrice di Poste Italiane sì. Come riporta Il Corriere della Sera la giovane ha iniziato a lavorare subito dopo il diploma all’Istituto Tecnico Commerciale.

Il messaggio ai giovani

Si tratta della più giovane direttrice delle Poste della sua regione, il Veneto, e probabilmente una delle più giovani d’Italia. La ragazza ha detto la sua sui giovani e il lavoro: “Il lavoro c’è eccome. Credo fermamente che ‘volere è potere’. Se si ha un obiettivo, bisogna inseguirlo e prendere al volo le occasioni che capitano. Non fare lavoretti a caso, tanto per sbarcare il lunario”.

“La vita è strana, perché a volte indica percorsi differenti da quello che si aveva in mente. Io, da piccola, volevo fare la veterinaria, eppure oggi sono felicissima del mio lavoro”, ha aggiunto.

Il posto fisso a scuola è davvero allettante?

Purtroppo però non è così facile; basta pensare al caso della docente di cui abbiamo parlato oggi che tutti i giorni pensa a licenziarsi per andare a lavorare come operaia in fabbrica per guadagnare di più. Il posto fisso è davvero la soluzione? O nel caso della scuola non si tratta di una prospettiva così allettante, almeno a livello economico?