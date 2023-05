A 97 anni la prof di Matematica tenta una “carrambata” via social coi compagni di classe: le rispondono i suoi studenti

Il web riesce a realizzare gli incontri più improbabili. Anche gli anziani lo sanno. E qualcuno a volte va oltre la fantasia. Come l’ex docente di Matematica Fiorella Ingrao, classe 1925: 97 anni compiuti e una lucidità da fare invidia. Il web riesce a realizzare gli incontri più improbabili. Anche gli anziani lo sanno. E qualcuno a volte va oltre la fantasia. Come l’ex docente di Matematica Fiorella Ingrao, classe 1925: 97 anni compiuti e una lucidità da fare invidia. La donna vuole rincontrare i compagni di liceo, il mitico Giulio Cesare citato anche da Antonello Venditti, frequentato a Roma in piena guerra mondiale.

“Fiorella – scrive l’Ansa – ha un desiderio: rivedere i suoi compagni di classe che hanno frequentato con lei il liceo classico Giulio Cesare di Roma, quello cantato anche da Antonello Venditti un po’ di anni dopo. Ed ecco l’idea della lettera che la nonnina, che nonostante i capelli bianchi raccolti usa in maniera disinvolta Google e WhatsApp, ha voluto far diffondere sui social dalla nipote Valentina”.

La prof ha in mente chi potrebbero essere gli attori della “carrambata”: “la capoclasse Di Cristofaro, la bella Pescatori, la bravissima Todaro, i fratelli Occorsio e i fratelli Simonetti”.

Fiorella ricorda anche i suoi professori, quello della sezione B del liceo capitolino: “Il dantista Martinelli, la professoressa di Matematica e Fisica Bardone”.

Il suo appello, nel frattempo, ha prodotto miriadi di condivisioni. Ma a rispondere, per il momento, sono stati soprattutto i suoi allievi.

“Molti alunni di nonna, che insegnava al liceo classico Volpicelli a Porta Pia, ci stanno contattando. Se la ricordano e vorrebbero incontrarla, sarebbe bellissimo”, spiega la nipote all’agenzia di stampa.

E ancora: “mi ha scritto anche il figlio di un compagno di classe, adesso cercheremo di farli incontrare. Chissà che emozione, così tanti anni dopo”, sussurra la nipote consapevole del fatto che molti personaggi citati nella lettera potrebbero non esserci più.

Però nonna Fiorella non si abbatte. E fornisce ulteriori dettagli dei suoi ex compagni: “Vittorio Lumia era un bel ragazzo e, alla fine della scuola scrisse sul mio quaderno dei ricordi scolastici, che avere allora era di moda, il ritornello di una bella canzone d’amore che apprezzai moltissimo. Peccato che gli avvenimenti che si sono succeduti ci hanno allontanato, altrimenti…..chi lo sa come sarebbe andata a finire!”.

Poi l’ex prof oggi 97enne parla di sé: “Ho sposato un medico e ho avuto una vita serena e tre bellissime figlie che mi hanno dato soddisfazioni in tutti i campi. Ora sono nonna di due bellissimi nipoti e di una deliziosa nipotina senza la quale non avrei potuto compiere questa avventura e la mia vita continuerà serena finché il Signore vorrà”.