A Catania i primi laureati a distanza in Medicina e Chirurgia

Dal 23 al 27 marzo a Catania, ma sempre a distanza, come ormai sta avvenendo un po’ dovunque per causa del Covid-19, sono stati insigniti della laurea in medicina e chirurgia ben 91 candidati.

I futuri camici bianchi di una sessione di #laurea davvero molto “speciale”, per i motivi noti a tutti ormai, sono quelli ripresi dal video, dunque tutti i volti dei primi laureati “a distanza” in #Medicina e Chirurgia dell’ateneo di Catania!

La prof Daniela Puzzo

#Grazie ai nostri futuri #eroi, sottolinea la prof Daniela Puzzo che nell’ultima seduta di laurea ha conferito i titoli per conto dell’ Università.

In questa breve sintesi video, realizzata da @Zammù Multimedia, è possibile vedere anche i volti commossi dei membri delle commissioni che si sono alternate durante tutta la settimana, i docenti #Unict: Daniela Puzzo, Salvatore Salomone, Agostino Palmeri, Anna Maria Gueli, Rosa Imbesi, Massimo Libra, Rosario Caltabiano, Cinzia Di Pietro, Margherita Ferrante e Katia Mangano.