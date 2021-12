A cosa serve la filosofia e perché farla con i bambini? Ce lo spiega Barbasophia – DIRETTA giovedì 23, ore 12

La filosofia si fa strada da anni nei dibattiti pedagogici e come un fiume scava la via per arrivare dove finora non è stata: negli istituti tecnici o nelle scuole primarie. Insomma, fare filosofia anche con i bambini si può, ovviamente a precise condizioni, al di fuori degli approcci storici allo studio delle idee, ma entro una cornice ben diversa, attenta alla formazione dei piccoli allievi come cittadini, avviati al pensiero critico e all’argomentazione.

Di questi argomenti parliamo nel nuovo appuntamento della Tecnica della Scuola Live: A cosa serve la filosofia e perché farla anche con i bambini? Ce lo spiega Barbasophia.

L’evento è in programma giovedì 23 dicembre alle ore 12. Ospiti: Matteo Saudino, insegnante e youtuber del canale Barbasophia, a tema filosofico, che conta già più di 200mila iscritti; e Reginaldo Palermo, vice direttore della Tecnica della Scuola.