A fuoco tetto di una scuola, rimasto leggermente intossicato il vicepreside mentre tentava di spegnere le fiamme

In queste ore è scattato l’allarme per un incendio in una scuola di Genova. L’incendio è divampato verso l’ora di pranzo di giovedì 18 agosto e ad andare a fuoco sarebbe il tetto di un plesso che ospita la scuola d’infanzia, la primaria e la secondaria.

Secondo le prime ricostruzioni del caso, sul tetto erano installati dei pannelli solari. All’interno dell’istituto era presente anche il vicepreside, rimasto leggermente intossicato, che tentava invano di spegnere le fiamme, soccorso subito dai Vigili del fuoco.

A rilasciare le prime dichiarazioni, secondo il XIX Secolo è la sindaca Maria Grazia Grondona: “L’intervento è ancora in corso. Una volta spente le fiamme cercheremo di capire cosa è successo e da dove sono partite le fiamme. I danni saranno da quantificare, sicuramente ce ne sono: gli interni sembrerebbero essere salvi ma sicuramente saranno necessarie verifiche nei prossimi giorni”.

Sulle dinamiche dell’incendio stanno indagando i Carabinieri del posto.