A Mario Rusconi Medaglia d’oro dai pediatri italiani

Mario Rusconi, dirigente scolastico e presidente dei presidi del Lazio (Anp) ha avuto conferito dal Consiglio direttivo della Società italiana di pediatria, Sip, con delibera votata all’unanimità, un prestigioso riconoscimento, di nuova istituzione, In puero homo.

Il premio consiste in una pergamena e una medaglia d’oro

La Società italiana di pediatria a tale scopo scrive in una nota: “Questa decisione nasce per esprimere apprezzamento e ammirazione a quelle personalità che, nel corso della loro vita professionale e sociale, si sono impegnate, in diversi ambiti, in favore dell’età evolutiva”.

E nel caso di Rusconi il premio appare largamente meritato, tanto che lo stesso presidente della Società, rivolgendosi direttamente al presidente dei presidi del Lazio ha scritto: “Nell’esprimerle un sincero ringraziamento per quanto fatto e, siamo sicuri continuerà a fare in favore dei neonati, dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti”.

Il premio In puero homo, sarà conferito a Rusconi nel corso del 76° Congresso Italiano di Pediatria il prossimo 27 maggio durante la cerimonia telematica che avrà luogo in occasione dell’Assemblea dei Soci Sip.

Mario Rusconi, come è noto, è stato nominato Commendatore della Repubblica dal presidente Mattarella, è oggi preside presso il liceo biomedico Pio IX.

Lunga comunque la sua biografia professionale: alla guida del liceo Tasso, dello scientifico Newton e di molte altre scuole elementari e medie, è Coordinatore della «Carta dei servizi scolastici» con Sabino Cassese alla Funzione pubblica, nonché segretario della fondazione Rita Levi Montalcini.

E’ stato docente in corsi delle Università La Sapienza, Roma 3, Cà Foscari e Luiss .

E’ direttore di «Osservare oltre», osservatorio sulle tendenze dei giovani e autore di numerosi libri ed articoli sulla scuola.

Rusconi è anche membro italiano della Easa (Accademia europea di Arti e scienze)