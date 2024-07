A Matera il Festival delle biblioteche scolastiche dal 15 al 19 luglio

Si svolgerà a Matera dal 15 al 19 luglio il Festival delle biblioteche scolastiche, un’iniziativa che si colloca all’interno del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura per incrementare la diffusione della lettura e la valorizzazione delle biblioteche scolastiche

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, in estensione ai cinque punti del Manifesto delle Biblioteche scolastiche IFLA (nternational Federation of Library Associations and Institutions) Unesco del 2003, la cui promozione ha consentito di evidenziare le caratteristiche della biblioteca scolastica come ambiente di apprendimento per una didattica interdisciplinare e trasversale e per riflettere sulla centralità del rapporto tra biblioteca scolastica e didattica ha promosso il festival, come occasione ricca e di confronto e riflessione.

Saranno presenti sia docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, che parteciperanno ad esperienze laboratoriali, sia tutti coloro che sono coinvolti nel settore bibliotecario nelle scuole.

Le aree tematiche

Le aree tematiche su cui si rifletterà nel corso delle cinque giornate a Matera saranno: Sostenibilità e Agenda 2030, Intelligenza artificiale e didattica, linguaggi e tecnologie, Cittadinanza.

Il festival vuole essere uno spazio di riflessione, all’interno del quale incontrare esperti, partecipare a laboratori per gruppi di docenti, orizzontali e verticali, condividere conoscenze e promuovere la progettazione di spazi di lettura e formazione per la piena realizzazione di ciascun individuo nell’attuale

L’iniziativa, nelle intenzioni degli organizzatori, è rivolta a docenti che vogliano riflettere sul ruolo della biblioteca scolastica nel sostenere e valorizzare gli obiettivi delineati nel curricolo; offrire opportunità per esperienze dirette di produzione e uso dell’informazione per la conoscenza, la comprensione, l’immaginazione; organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali e scoprire la biblioteca scolastica parte integrante del processo educativo

Il programma

Dal 15 al 18 luglio 2024, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle ore 18.30 si terranno laboratori tematici con approfondimenti didattici interdisciplinari e transdisciplinari.

L’ultimo giorno, il 19 luglio, si svolgerà una sessione plenaria per condividere tutti i percorsi realizzati e per l’individuazione collettiva dei parametri per l’elaborazione dei prodotti.