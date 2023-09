A scuola laboratori teatrali, di lettura, scrittura e narrazioni nella cornice di “NaxosLegge”

Prende il via a Naxos, prima colonia greca in Sicilia, “NaxosLegge, Festival delle Narrazioni, della lettura e del libro” che, con la direzione artistica di Fulvia Toscano, fino al 1 ottobre si occuperà di fare conoscere, presentandoli e curandoli, decine di incontri letterari, recital e tavole rotonde con intellettuali, scrittori, artisti e giornalisti sul tema del “Fare”, parola guida di questa 13^ edizione.

Fare dunque e anche produrre, comporre, inventare e creare soprattutto: Naxos come luogo di un nuovo approdo, ma nel Terzo millennio, di tipo letterario e culturale, una nuova colonia del sapere che, oltre a ospitare artisti, scrittori, intellettuali, apre il suo sapiente porto anche alle scuole, agli studenti attraverso laboratori teatrali (come quello su Solgenitsin, curato da Dario Tomasello, per il libro Arcipelago Gulag) e di lettura (per i più piccoli uno sul Piccolo Principe, che compie 80 anni, a cura di Maria Pia Rizzo) e un laboratorio di lettura e narrazione ispirato al racconto breve di Davide Brullo, Il lupo di Alessandro, a cura di Grazia Salamone.

Per i ragazzi del locale liceo “Caminiti” anche un ricordo di Don Pino Puglisi, in collaborazione con il circolo S. Quasimodo di Giardini Naxos, con la proiezione del film di Lorenzo Daniele (29/09 Liceo di Naxos) e il premio Legalità è/e Bellezza; una riflessione sul romanzo storico, nell’ anno manzoniano, affidata allo scrittore Alessandro Rivali (26/09 Liceo di Naxos); la tavola rotonda su Tolkien in collaborazione con il Cepell (27/09 Liceo di Naxos); e un incontro sul campione olimpico, il velocista Pietro Mennea, nel decennale della scomparsa (28/09 Liceo Naxos), in collaborazione con la Fondazione Mennea, la Città di Barletta, e l’associazione Atletica Savoca. Gli studenti del Liceo saranno protagonisti anche di presentazioni pomeridiane di libri di cui cureranno le recensioni.