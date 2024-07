A novembre il Mese dell’educazione finanziaria

Il Mese dell’educazione finanziaria, giunta alla sua settima edizione, si svolgerà a novembre, anziché ad ottobre, ma saranno comunque ammessi nel calendario pure gli eventi già programmati per il mese di ottobre. Il tema sul quale sarà incentrato #Novembreedufin2024 è Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani, per enfatizza l’importanza di questa educazione e invitare a sviluppare temi della finanza personale, non solo per prendere decisioni più consapevoli, ma anche per far fronte a eventuali imprevisti futuri.

L’iniziativa è promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, il cosiddetto Comitato Edufin.

Durante il Mese di educazione finanziaria, sono previsti importanti appuntamenti, in programma dal 18 al 24 novembre, insieme alla giornata dell’educazione assicurativa.

Associazioni, istituzioni, imprese, fondazioni, pubbliche amministrazioni e ogni altra organizzazione che voglia partecipare con proprie iniziative al Mese potrà presentare la propria candidatura dal 2 settembre al 18 ottobre 2024 al Comitato “edufin”.

Tra l’altro, dal prossimo anno scolastico l’educazione finanziaria sarà presente nelle scuole italiane all’interno dei programmi dell’educazione civica proprio per accresce l’importanza del Mese.