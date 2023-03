A scuola alle 5,30 del mattino: in Indonesia scoppia la protesta

Mentre il dibattito in occidente naviga verso l’implementazione di orari più accettabili per i ragazzi, in modo che a scuola si trovino più riposati, nell’estremo oriente indonesiano invece il ragionamento è al contrario, fare iniziare le lezioni praticamente ancora al buio, vale a dire alle 5,30 del mattino.

Secondo infatti un progetto pilota nella capitale della provincia di Nusa Tenggara Orientale, i dodicenni di 10 scuole superiori devono iniziare le lezioni proprio alle 5,30 del mattino.

Secondo i promotori, il progetto, annunciato il mese scorso dal governatore di quella provincia, avrebbe lo scopo di rafforzare la disciplina dei ragazzi. Secondo i genitori, però, i ragazzi sono esausti quando tornano a casa. Le scuole in Indonesia iniziano generalmente tra le 7 e le 8 del mattino e finisce intorno alle 15,30.

Intanto, dicono ancora i genitori, i ragazzi devono svegliarsi alle 4 del mattino per prepararsi e andare a scuola e poi quando arrivano a casa sono esausti e si addormenta subito.

Ma critiche anche dagli esperti: “Non ha alcuna correlazione con lo sforzo di migliorare la qualità dell’istruzione”, anzi a lungo termine, la privazione del sonno potrebbe mettere in pericolo la salute degli studenti e causare un cambiamento nel comportamento. Dormiranno solo per poche ore e questo è un grave rischio per la loro salute. Inoltre, questo causerà loro stress e sfogheranno la loro tensione agendo”.

Tuttavia, nonostante le critiche il governo locale ha mantenuto l’esperimento, e lo ha esteso anche ai dipendenti pubblici che iniziano la loro giornata alle 5.30 del mattino. Ma in questo caso, l’adattamento è stato veloce e proficuo.