A scuola di Internet: con Ludoteca del Registro.it porti l’educazione digitale nella tua classe

Percorsi didattici, laboratori, giochi e attività: il progetto Ludoteca del Registro.it propone momenti di approfondimento ludico-didattici al mondo della scuola primaria e secondaria.

Da anni si sente parlare, a giusto titolo, di “nativi digitali” nei confronti delle giovani generazioni, che fin dalla tenera età trovano occasione di accesso agli strumenti legati alla rete. Non sempre però bambini e ragazzi crescono con la giusta consapevolezza delle loro azioni online: a questo proposito Registro .it – in collaborazione con l’Istituto di Informatica e Telematica e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – ha dato vita al progetto “Ludoteca del Registro.it”, il cui obiettivo fondamentale è quello di diffondere la cultura di Internet tra i giovani e i giovanissimi.

Ludoteca del Registro.it offre infatti strumenti didattici innovativi per l’apprendimento dell’educazione digitale all’interno dei luoghi scolastici: grazie ad un team multidisciplinare e di comprovata esperienza nel settore educativo e al fatto che tutti i contenuti sono curati da ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche e esperti del settore, Ludoteca del Registro.it fornisce agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie una vasta gamma di materiali per progettare, nel contesto della classe, momenti di approfondimento e consapevolezza sulle corrette modalità di fruizione di Internet e dei dispositivi collegati alla rete.

Più nello specifico, l’offerta di Ludoteca del Registro.it si articola in tre macro-sezioni, ognuna con i rispettivi target e obiettivi: scopriamole insieme.

La prima – e principale – è rappresentata da una serie di attività ideate appositamente per il contesto delle scuole primarie e secondarie, ad ognuna delle quali corrisponde una diversa personalizzazione dei contenuti e degli strumenti educativi e didattici: si tratta di laboratori, giochi e videogame, fumetti, webinar e video con i quali bambini e ragazzi apprendono le nozioni fondamentali riguardo una fruizione di Internet consapevole e sicura. Qualche esempio? I comic books di Nabbovaldo, la mascotte che accompagna i lettori nella comprensione dei rischi legati alla sicurezza online; Internetopoli, l’applicazione multimediale compatibile con LIM che introduce gli alunni all’interno della “città di Internet” per conoscerne dinamiche, storie e informazioni; il Manifesto “A scuola di cybersecurity”, un decalogo per il corretto comportamento online dei giovani utenti; “Cyber Care” e “Carpe Digital”, le video-pillole di approfondimento su temi specifici legati alla rete e al suo utilizzo.

Oltre ai materiali dedicati ai più giovani, Ludoteca del Registro.it offre possibilità di formazione anche agli adulti: le altre due macro-sezioni dell’offerta riguardano infatti gli insegnanti e le famiglie. Ai primi è dedicata una piattaforma di formazione sui temi del digitale, chiamata “Presente Digitale”, che dispone di corsi di aggiornamento tenuti da ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il più grande ente di ricerca italiano, e dedicati ai temi della didattica in rete, coding, cybersecurity. Alle famiglie sono invece proposti contenuti di intrattenimento, video e webinar oltre che alcuni dei materiali ludico-educativi proposti alle scuole: la loro flessibilità e versatilità permettono infatti l’utilizzo di questi strumenti anche nel contesto domestico.

Per approfondire, esplorare e richiedere una consulenza o un contatto conoscitivo è disponibile il sito www.ludotecaregistro.it

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO