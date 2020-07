La Tecnica della Scuola in collaborazione con l’associazione Assirem offre in questo spazio un percorso di educazione al sonno, per comprenderne l’importanza, la necessità di rispettarlo, i comportamenti per favorirlo. Nessuno è mai andato a scuola per imparare a dormire poiché il sonno è un comportamento innato ed involontario già presente alla nascita. Nelle nostre giornate H24 abbiamo cercato di comprimere le ore dedicate al sonno, abbiamo alterato in vari modi i nostri ritmi circadiani con il risultato che sempre più persone hanno difficoltà a soddisfare il proprio fabbisogno di sonno. Inoltre molto spesso gli insonni mettono in atto comportamenti che compromettono un buon sonno e che anzi lo ostacolano.