A scuola il virus farà cambiare tutto, anche la storia e la fisica: parola di Brignano

Enrico Brignano nella terza puntata del suo nuovo show su Rai2, si è intrattenuto sulla ripartenza della scuola, sfoderando un esilarante monologo: “Anche i programmi scolastici, post covid, verranno modificati: Per esempio, in geometria, il Teorema di Pitagora reciterà così: i quadrati sui cateti devono essere costruiti almeno a un metro dall’ipotenusa.

In Fisica, ad esempio, il Principio di Archimede da adesso in poi sarà così: un corpo immerso nel lysoform riceve una spinta dal basso verso l’alto da uno coi guanti, pari al peso del lysoform spostato”. E Garibaldi, per partire dallo scoglio di Quarto, richiederà uno scoglio per ciascuno dei Mille… Le immagini di www.raiplay.it