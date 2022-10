A scuola mancano i porta carta igienica, studente li crea con la stampante 3D: il video diventa virale

Una bella idea quella di uno studente di Cesena, che di fronte ad una mancanza riscontrata nella sua scuola non si è tirato indietro, rimboccandosi le maniche, facendo qualcosa di utile grazie alle sue competenze. Il ragazzo in questione, notando che i bagni della sua scuola non disponevano di porta rotoli di carta igienica, ha deciso di crearli da sé.

Come? Con l’ausilio di una stampante 3D, come riporta l’Ansa. “Nella mia scuola manca la carta igienica…anzi, non è che manca la carta igienica, mancano proprio i porta rotoli, così l’ho fatto con la mia stampante 3D prendendo un modello già esistente”, così comincia il video di Jacopo Caporali, studente di 18 anni dell’Istituto Tecnico-Tecnologico “Blaise Pascal” di Cesena pubblicato su Instagram dalla community social ScuolaZoo.

In molte scuole italiane i bagni sono carenti, per non dire fatiscenti. In molti casi a mancare è la stessa carta igienica. La scuola di Jacopo, invece, non era dotata di porta-rotoli. Questo finché il ragazzo non li ha realizzati da solo. “Ho testato che funzionassero”, racconta nel video, che ha raccolto centinaia di visualizzazioni in poche ore.

Un’altra bella intuizione di Jacopo

L’iniziativa ha avuto talmente successo che Jacopo ha pensato di mettere a frutto ancora una volta le sue competenze. Lo studente ha pensato infatti di realizzare con la stessa tecnica anche delle tampon box, ossia dei contenitori dove le ragazze potranno lasciare assorbenti in più, donandoli a chi ne ha bisogno. Una sorta di “assorbente sospeso“, se così si può chiamare.