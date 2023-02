A un anno dalla guerra: un concorso per le scuole di tutta Italia

Il 24 febbraio prossimo ricorrerà il primo anniversario del drammatico conflitto russo-ucraino e, per l’occasione, l’Associazione Gessetti Colorati di Ivrea promuove una iniziativa rivolta alle scuole interessate.

Le scolaresche possono progettare e realizzare una semplice attività didattica sul tema della guerra producendo un elaborato grafico o testuale.

Non è necessario riferirsi alla guerra in Ucraina, in quanto sarà possibile affrontare il tema in modo del tutto libero.

Per esempio si potrà presentare un piccolo racconto, una semplice intervista o un poster che “parli” in qualche modo della guerra.

Le classi che intendono partecipare dovranno inviare il loro elaborato non oltre il giorno 28 febbraio.

Alle prime 25 classi che si registreranno per l’iniziativa verrà inviata in omaggio una copia del volume Gianni Rodari. La luna di Kiev (il volumetto è adatto anche ai bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia).

I materiali verranno tutti pubblicati nel sito della Associazione e saranno presentati nel corso di un incontro che si svolgerà il giorno 9 marzo alle ore 17 presso il Museo Tecnologicamente di Ivrea.

Parteciperà Walter Fochesato, uno dei massimi esperti di letteratura per l’infanzia e autore del recente volume “Raccontare la guerra. Libri per bambini e ragazzi”.

Ai docenti presenti all’incontro e che partecipano al programma anche con un lavoro della propria classe verrà regalata una copia del volume firmata dall’autore.

In una apposita pagina del sito della associazione sono disponibili ulteriori info unitamente al modulo da compilare per aderire all’iniziativa.