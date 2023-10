Abilitazione insegnamento 60 CFU, cosa c’è da sapere? Quando inizieranno i corsi? Le risposte ai dubbi più comuni

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande suli nuovi percorsi abilitanti alla luce del DPCM 60 CFU.

1) Essendo una docente di ruolo alla scuola primaria con titolo di accesso il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, ma possedendo anche la laurea vecchio ordinamento di filosofia, potrò abilitarmi in A019 con i nuovi percorsi abilitanti?

Certamente potrai conseguire l’abilitazione A019 perché già in possesso di altra abilitazione. Potrai seguire, con modalità a distanza, i nuovi percorsi abilitanti di 30 CFU e quindi conseguire l’abilitazione all’insegnamento per A019 ( storia e filosofia).

2) Ho una laurea magistrale in informatica presa nel 2023, ma non ho i famosi 24 CFU, come potrò accedere ad almeno uno dei prossimi concorsi del PNRR?

La prima cosa da fare in una situazione del genere è quella di acquisire, entro il 28 febbraio 2024, i 30 CFU previsti dall’apposito DPCM 60 CFU del 25 settembre 2023. Con questi 30 CFU e la suddetta laurea, si ha l’accesso al concorso a cattedra, il cui bando è previsto per febbraio/marzo 2024.

3) Ma quando inizieranno i prossimi corsi da 30 e 60 CFU per acquisire il titolo di accesso ai concorsi e il titolo di abilitazione all’insegnamento?

Presumibilmente inizieranno presto, visto che la scadenza dei 30 CFU, è indicata, nel DPCM, entro il 28 febbraio 2024. È utile ricordare che la scadenza dei 60 CFU per acquisire l’abilitazione all’insegnamento è stata fissata, nel DPCM, entro il 31 maggio 2024.