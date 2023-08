Accertamento dell’idoneità al servizio, la nuova procedura per presentare le richieste

Dal 1° giugno scorso è cambiata la procedura per l’accertamento dell’idoneità al servizio,.

Infatti, sono state soppresse le Commissioni Mediche di Verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e tutte le funzioni sono state trasferite all’INPS.

Con messaggio n. 183 del 18 maggio l’INPS ha comunicato che le richieste di accertamento sanitario dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, accedendo al servizio online, previa autenticazione/abilitazione ai servizi telematici.

Non cambiano invece le modalità di attivazione della procedura, che può essere avviata su istanza dello stesso dipendente inviata al Dirigente scolastico della scuola di titolarità oppure su iniziativa del Dirigente scolastico, nei casi di superamento del primo periodo di comporto con la conservazione del posto o nei casi di evidenze tali da presumere una potenziale inidoneità al servizio.

Per potere accedere alla procedura di presentazione delle domande, il dipendente, in possesso di SPID almeno di livello 2/CIE/CNS, deve richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”, denominato: “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici – Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)”, reperibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell’INPS.

Il modulo, una volta compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla Struttura INPS territorialmente competente tramite PEC della scuola, unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità del dipendente e del del Dirigente scolastico.