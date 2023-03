Accoglimento al Tribunale del lavoro: i laureati con 24 cfu devono essere inseriti nella prima fascia delle GPS

Si comunica che è stato sancito sia dal Tribunale del Lavoro di Fermo e sia dal Tribunale del Lavoro di Avezzano che i Laureati con 24 CFU devono essere inseriti nella Prima Fascia delle GPS.

Con le due predette sentenze sono stati, infatti, accolti i ricorsi che chiedevano che i Laureati con 24 CFU fossero inseriti nella Prima Fascia delle GPS e che fosse loro riconosciuto il valore abilitante del titolo.

In particolare, in entrambi i casi, è stato sancito che: “il ricorrente è in possesso di titolo abilitante all’insegnamento, costituito dal diploma di laurea e dai 24 crediti formativi universitari e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per le classi di concorso di interesse”.

In tali casi, quindi, è stato stabilito l’inserimento dei ricorrenti nella Prima Fascia delle GPS ed il riconoscimento del valore abilitante del loro titolo per tutte le classi di concorso richieste.

