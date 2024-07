Accoltellamento Southport, morte tre bambine, ferita un’ex insegnante che ha provato a salvarle

È di tre bambine morte e di altri otto bambini feriti il tragico bilancio dell’accoltellamento di un 17enne ad una festa nella cittadina di Southport, in Gran Bretagna. Le vittime avevano sei, sette e nove anni. A comunicarlo la polizia del posto. Restano ancora oscuri i motivi del gesto del ragazzo che è in stato di fermo. Esclusa la pista che porta al terrorismo.

In gravi condizioni anche due adulti che hanno provato a fermare l’aggressore. Si tratta di un 63enne che lavora nei pressi del centro estivo teatro dell’accaduto, e di una 35enne insegnante di yoga, ed ex maestra di scuola elementare. Insieme ad un’altra persona adulta, i tre hanno provato a fermare in tutti i modi il giovane ma non sono riusciti a salvare le bambine.