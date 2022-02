Accoltellato a 15 anni dal compagno di scuola

Durante una lite tra due quindicenni, uno è stato accoltellato all’altezza della milza dentro il laboratorio di un Istituto tecnico di Rimini e subito trasportato in pronto soccorso, ma non sarebbe grave.

L’altro starebbe raccontando la sua versione dei fatti agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini che sono intervenuti, chiamati dai professori.

Dalle prime dichiarazioni sembra che la causa dell’accoltellamento sia stata una reazione a ripetuti episodi di bullismo. Esasperato dalle vessazioni del compagno di scuola, il ragazzo si sarebbe portato un coltello da casa e ha colpito il coetaneo. Ma potrebbero esserci stati all’origine vecchi attriti tra i due.

Sta di fatto tuttavia che non solo gli episodi di bullismo non sembrano cessare, ma che l’uso del coltello per sedare i conflitti stia diventando un fatto normale.