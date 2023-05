Accolto il ricorso: i laureati con 24 CFU devono essere inseriti nella prima fascia delle GPS

Si comunica che è stato accolto dal Tribunale del Lavoro di Avezzano il ricorso per l’inserimento dei Laureati con 24 CFU nella Prima Fascia delle GPS.

Pertanto, i Laureati con 24 CFU che vogliono essere inseriti nella Prima Fascia delle GPS, possono compilare il presente link per ricevere tutte le informazioni utili:

Il Giudice del Lavoro ha infatti affermato che i Laureati con 24 CFU devono essere inseriti nella Prima Fascia delle GPS e deve essere riconosciuto il valore abilitante del titolo di Laurea e dei 24 CFU.

In particolare, il Tribunale ha affermato che: “il ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea sia dei 24 CFU, vanta un titolo all’abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dall’art. 5, D.Lgs. n. 59/2017, in attuazione dell’art. 1, comma 110, legge n. 107/2015, ed ha pieno titolo ad essere inserito nella I Fascia delle GPS”.

Con tale sentenza, pertanto, il Tribunale del Lavoro ha disposto l’inserimento del ricorrente nella Prima Fascia delle GPS per le classi di concorso di interesse ed ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di Laurea con i 24 CFU.

Per ricevere le informazioni utili è possibile compilare il presente link:

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO