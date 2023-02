Accusato di aver rubato soldi, fatto spogliare in bagno dal prof: la denuncia di uno studente

Accusato di aver rubato soldi, fatto spogliare in bagno dal prof: la...

Un episodio di molestie, come riporta Fanpage, sarebbe avvenuto all’istituto Rossellini di Roma dove uno studente è stato costretto dal professore a spogliarsi in bagno.

“Due giorni fa, all’interno del nostro istituto, è avvenuto un caso grave di molestia e abuso di potere” affermano gli studenti col megafono fuori dalla scuola.

“Sono stato incolpato di aver rubato dei soldi – dichiara il ragazzo che avrebbe subito il gesto – mi è stato detto di svuotare le tasche, lo zaino, di togliermi le scarpe, poi di andare in bagno, togliere i calzini e anche i pantaloni. Una persona così non può tornare in classe”.

Sull’episodio si sta cercando di fare luce. Il vicepreside della scuola ha dichiarato sempre a Fanpage: “E’ partita una macchina a tutela di tutti, vediamo dove va”.