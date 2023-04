#ACQUAMICA, un contest fotografico per le scuole

I cambiamenti climatici sono realtà. Uno dei problemi più gravi è quello dell’acqua: le risorse idriche sono in pericolo, la siccità minaccia vaste aree del mondo, l’”oro blu” è sempre più inaccessibile per milioni di persone. Per questo motivo nasce #ACQUAMICA, l’ultimo progetto sulla sostenibilità di Colussi: un’iniziativa di educazione ambientale che rende protagoniste le classi delle scuole secondarie di primo grado.

Si tratta di un contest fotografico sul tema dell’emergenza idrica, realizzato in collaborazione con Legambiente Scuola e con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

COSA FARE PER PARTECIPARE AL CONTEST:

Le classi potranno partecipare inviando al sito www.acquamicacolussi.it una foto che racconti questo problema. Una volta raccolte le foto, il web e una giuria di esperti decreteranno i tre scatti vincitori.

In premio una biblioteca green con cento libri che sarà donata alle tre scuole vincitrici. La scuola della classe prima classificata ospiterà a novembre 2023 uno spettacolo di letture, con due attori amati dai più giovani, l’influencer e volto di “Skam” Nicole Rossi e Giacomo Giorgio, “Ciro” di “Mare fuori”, che daranno vita ad un reading sui temi della sostenibilità.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO