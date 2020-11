Addio a Gigi Proietti. L’artista si è spento nel giorno dei suoi 80 anni

Se n’è andato nel giorno dei suoi 80 anni. Gigi Proietti, maestro del cinema e del teatro italiano, è scomparso da poche ore.

L’attore romano era ricoverato da alcuni giorni in una clinica della Capitale in terapia intensiva per problemi cardiaci, ma già nella serata di ieri le sue condizioni si erano aggravate. Nella notte la scomparsa.

Una lunghissima carriera quella di Proietti, iniziata presto nella sua Roma con tantissimo teatro, ma anche cinema, tv e doppiaggi. Una grande ironia lo distingueva, memorabili le sue scene diventate dei veri e propri cult.

Un personaggio che sapeva stare accanto ai giovani, ascoltarli e lanciarli grazie alla sua scuola di recitazione. Un artista del palcoscenico, poliedrico e completo, apprezzato e invidiato anche all’estero.

Tante le tv e i media che già nei giorni scorsi hanno cominciato a celebrare gli 80 anni del mattatore. Continueranno a farlo anche oggi, nel giorno più triste.