Addio a Roberto Maroni, ex Ministro e volto storico della Lega

Lottava da tempo contro un brutto male dal 2021, da allora si era ritirato dalla vita politica. Roberto Maroni si è spento all’età di 67 anni nella sua casa del varesotto. Sposato, due figli, una laurea in giurisprudenza e una carriera politica che lo ha visto anche Ministro dell’Interno. È stato uno dei perni della Lega per tanti anni, fedele braccio destro di Umberto Bossi prima, ai tempi della nascita del partito, poi diverse volte al governo, in tre occasioni come ministro, ma anche vicepremier, senza dimenticare i ruoli da governatore della Regione Lombardia e segretario federale della Lega.

“Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto”. Così lo ricorda in un tweet il leader della Lega Matteo Salvini.