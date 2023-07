AdozioniALI, l’app per ordinare i libri scolastici

Grazie all’app gratuita AdozioniALI dell’Associazione Librai Italiani di Confcommmercio sarà possibile ordinare i libri di testo con un clik. Dunque i volumi si potranno richiedere comodamente dal cellulare.

Gli studenti troveranno nell’applicazione i libri adottati dalla propria scuola: sarà possibile effettuare la ricerca in base alla geolocalizzazione e al nome dell’istituto, specificando anche il corso e la classe del nuovo anno scolastico.

L’alunno avrà la possibilità di selezionare i libri da ordinare, il cui elenco sarà inviato per mail alla libreria di fiducia.

Specifica il presidente di Ali – Confcommercio: “AdozioniALI è il servizio che l’associazione ha sviluppato e che mette a disposizione degli studenti e delle famiglie per garantire la professionalità delle nostre imprese. Uno strumento pensato per rafforzare il rapporto tra la rete delle librerie e cartolibrerie e gli studenti, e per aiutare le nostre imprese a competere in un mercato in continua evoluzione offrendo loro nuovi strumenti digitali”.

Tuttavia, se l’app agevola la vita alle famiglie, molte librerie che contano sulla vendita dei libri di testo per sbarcare il lunario, avranno meno clienti su cui contare, aggravando così la crisi che le sta vedendo chiudere.