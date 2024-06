Agenda Sud e PCTO all’estero, termini di chiusura prorogati al 31 dicembre 2024

I termini per la realizzazione delle attività riferite ai PON Agenda Sud e PCTO all’estero e per l’inserimento di tutta la documentazione propedeutica alla chiusura dei progetti nella piattaforma GPU è differito inderogabilmente al 31 dicembre 2024, termine di conclusione definitiva della Programmazione PON 2014-2020.

A comunicarlo è il Ministero, con nota 85311 del 17 giugno 2024.

Le date precedentemente fissate erano le seguenti:

La nota in conclusione ricorda che decorsi anche i nuovi termini di proroga, i progetti che ancora non siano stati chiusi saranno chiusi d’ufficio, con le eventuali conseguenze in termini di definanziamento parziale/totale e di restituzione parziale/totale anche degli anticipi eventualmente ricevuti.

LA NOTA