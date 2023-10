Agevolazioni docenti, utile per le festività di Ognissanti e per il ponte dell’8 dicembre prossimo

Agevolazioni docenti, utile per le festività di Ognissanti e per il ponte...

In vista delle festività di Ognissanti e ancora di più per il ponte previsto l’8 dicembre prossimo, per i docenti e per tutto il personale scolastico, potrebbe tornare utilissima la piattaforma per le agevolazioni riferite agli sconti di treni, aerei e agriturismo.

Agevolazioni per il personale scolastico e del MIM

Dal 9 ottobre 2023 il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ha lanciato il Progetto Merito rivolto a tutto il personale scolastico. Secondo quanto riportato dal ministro, si tratta di “sconti che andranno fino a un massimo del 30% su treni, aerei, negozi, agriturismi e mercati che aderiscono alle convenzioni sottoscritte tra Ministero, aziende e associazioni di categoria”. Questi sconti potranno essere richiesti dopo la registrazione in una piattaforma predisposta sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Come registrarsi alla piattaforma