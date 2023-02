Aggiornamento docenti, al via le lezioni (pure on line) di Lincei e Normale di Pisa su matematica, biologia, chimica, letteratura, storia antica e dell’arte

Aggiornamento docenti, al via le lezioni (pure on line) di Lincei e...

Otto corsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti a docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado: i contenuti spaziano dalla matematica alla biologia, a chimica, letteratura italiana, italiano, storia antica e dell’arte, per un totale di quasi 50 lezioni che si protrarranno da inizio febbraio sino a maggio. È questa l’offerta formativa del 2023 prodotta dalla Scuola Normale Superiore di Pisa in collaborazione con la Fondazione Lincei, che da dieci anni consente a centinaia di insegnanti della scuole toscane (in presenza) e delle altre regioni italiane (da remoto con accesso da piattaforma), di venire a contatto con le conoscenze più attuali della ricerca umanistica e scientifica: l’obiettivo è trasferire successivamente le competenze acquisite ai propri studenti e studentesse, anche con approccio metodologico innovativo.

Il connubio, denominato “Accademia dei Lincei e Normale per la scuola”, si basa su delle lezioni – condotte da docenti della Normale Superiore e di altri atenei – svolte nel Palazzo della Carovana di Pisa.

È il decimo anno che Normale e Accademia dei Lincei propongono queste lezioni di aggiornamento professionale.

Circa 60, con quelli di quest’anno, sono i corsi organizzati finora organizzati – per complessive 400 lezioni svolte – rivolti complessivamente a 6 mila insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (prevalentemente toscane).

Le lezioni sono state e saranno tutte messe a disposizione sul canale You Tube della Scuola Normale per chiunque voglia seguirle.

I corsi si avvalgono del contributo scientifico e didattico di Accademie, università e istituzioni culturali, con l’obiettivo di rivitalizzare il dialogo tra istruzione universitaria e scolastica per sostenere e favorire il miglioramento dei sistemi d’istruzione e di formazione nazionali, contribuendo alla promozione di una scuola costantemente aggiornata.