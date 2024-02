Aggiornamento GaE e GPS, si parte ad aprile per il biennio 2024/2026. Ecco tutte le novità molto attese.

L’aggiornamento delle GaE e delle GPS tornano ad essere allineate, per cui ci sarà una doppia tornata di aggiornamenti della durata ognuna di venti giorni. Periodo previsto è molto probabilmente il mese di aprile 2024, prima verranno aggiornate le GaE, con possibilità di trasferimento di provincia e senza alcun nuovo inserimento, in seguito verranno aggiornate le GPS con trasferimento di provincia ma anche la possibilità di nuovi inserimenti.

Nuovi inserimenti in II fascia GPS senza 24 CFU

Tra le novità di particolare importanza è il nuovo inserimento in GPS II fascia senza la necessità di possedere il 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022. I nuovi inserimenti nella seconda fascia GPS saranno consentiti con il solo diploma di maturità per gli ITP e con la sola laurea e tutti i CFU integrativi previsti dal DPR 19/2016 e sue successive modifiche.

Per la II fascia sostegno si entra con la condizione di possedere, pur senza titolo di specializzazione, un servizio di almeno tre anni sul posto di sostegno specifico. Anche per entrare in II fascia sostegno non sono necessari i 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022.

Nessun depennamento da GaE e GPS

In caso di mancato aggiornamento non ci dovrebbero essere depennamenti dalle graduatorie, si resta dentro con il medesimo punteggio già acquisito. Solo coloro che stanno in elenco aggiuntivo saranno depennati da tali elenchi e quindi dovranno presentare domanda per l’effettivo inserimento in I fascia GPS. Potranno presentare domanda di inserimento in I fascia GPS sostegno coloro che dovranno conseguire il titolo di specializzazione nel prossimo luglio 2024, con finestra ad hoc per lo scioglimento della riserva. Coloro che una volta stavano in GaE e sono stati depennati in passato, avranno una finestra di reintegro per riacquisire la permanenza in GaE.

Titoli e servizi mai dichiarati o svolti dopo il 31/05/2022

È importante sapere che con l’aggiornamento delle GPS sarà possibile dichiarare nuovi titoli o servizi svolti dopo il 31 maggio 2022, data di chiusura della domanda dell’aggiornamento biennale 2022/2023 e 2023/2024, oppure si potranno dichiarare titoli o servizi che non erano stati dichiarati precedentemente per una dimenticanza o per un semplice errore di compilazione della domanda passata.

Interpelli delle scuole al posto delle MAD

Finisce l’era della fatidica Messa a Disposizione che i docenti facevano nelle scuole e che per chi era inserito nelle GPS di una provincia venivano negate. Per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 in caso di mancanza di docenti, per esaurimento delle GPS e delle GI anche vicinorie, la scuola potrà fare un Interpello a cui potranno rispondere tutti i docenti che lo desiderano, anche coloro che sono inseriti in GPS e che non stanno lavorando.

Infanzia e primaria resta anche II fascia

Si temeva per la cancellazione della II fascia di infanzia e primaria, invece questa fascia resta anche per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 per tutti gli studenti frequentanti almento il terzo anno della facoltà di Scienze della formazione primaria con almeno 150 CFU già acquisiti.

Ovviamente la prima fascia GPS infanzia e primaria resta invariata e potranno accedere coloro che sono in possesso:

Laurea conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;

Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002

conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 titolo di abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia conseguito all’estero riconosciuto in Italia.

Abilitazione e inserimento con riserva

Per coloro che si abiliteranno attraverso un percorso abilitante di 60 CFU o che comunque conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento dopo la scadenza della domanda sarà data l’opportunità, come per altro a coloro che conseguiranno il titolo di specializzazione sul sostegno, di inserirsi in I fascia con riserva. Tale riserva sarà poi sciolta nel periodo di luglio 2024.

Scelta delle 20 scuole per le GI

Entro la scadenza dell’aggiornamento delle GPS sarà necessario rinnovare anche la scelta delle 20 scuole per le Graduatorie di Istituto. Tale scelta avrà valore per l’intero biennio 2024/2025 e 2025/2026.