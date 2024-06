Aggiornamento GAE, pubblicate in diverse province le graduatorie ad esaurimento da cui si attinge per il 50% dei posti da assegnare in ruolo

Anche in Calabria, in particolare la provincia di Cosenza, si pubblica la graduatoria GAE provvisoria per il biennio 2024-2026. Nei prossimi giorni anche le altre province calabresi, oltre Cosenza, pubblicheranno le GAE provvisorie del biennio 2024-2025, 2025-2026.

Anche nella Regione Lazio, Frosinone e Viterbo hanno già pubblicato le GAE provvisorie per il biennio 2024-2025 e 2025-2026. In Lombardia sono uscite le GAE di Varese ma stanno per uscire anche in tutte le altre province lombarde. In Sicilia sono già state pubblicate le GAE di Palermo, Catania e Caltanissetta-Enna.

Reclamo avverso le GAE provvisorie

Ancora una volta, il portale dell’ATP di Cosenza oltre alla tempestività, specifica molto bene tutto l’aspetto normativo che regola le procedure riguardanti le graduatorie ad esaurimento.

Nel portale dell’Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza si specifice che: “Ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.M. n. 37/2024 è ammesso motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all’indirizzo mail: ufficio.reclutamento.cs@ istruzione.it, indicando nell’oggetto COGNOME NOME – RECLAMO GAE – CDC.

La graduatorie definitive, specifica il portale dell’ATP della città Bruzia, saranno pubblicate dopo la conclusione della procedura di scioglimento della riserva di cui all’articolo 4 comma 10 del DM 37/2024. Si ricorda che chi si specializza sul sostegno entro il 30 giugno 2024, anche per le GAE, come per le GPS, potrà sciogliere la riserva per essere inserito definitivamente nelle GAE di sostegno. Infatti a tal proposito possiamo dire che la riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2024. Con successivo avviso della competente Direzione generale saranno fornite le istruzioni relative a tempi e modalità di scioglimento della riserva.

Per le GPS non esistono graduatorie provvisorie

Mentre per le GAE esistono le graduatorie provvisorie, i reclami e poi la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive, invece per le GPS questa procedura delle graduatorie provvisorie non esiste, si arriva direttamente alle GPS definitive. Proprio per la mancanza di graduatorie provvisorie, reclami e poi pubblicazione delle graduatorie definitive delle GPS è stato possibile prorogare la scadenza della presentazione dell’istanza delle GPS al 24 giugno alle ore 23:59.