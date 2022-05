Aggiornamento Gps 2022. Cosa fare se la piattaforma non fa correggere un errore?

Come fare a correggere un errore se il sistema non accetta modifiche dei titoli? Il suggerimento arriva da Roberta Vannini, segretaria regionale Uil scuola Campania, nel corso dell’appuntamento di Tecnica risponde Live del 16 maggio.

In relazione alla questione della modifica dei titoli culturali, la sindacalista Uil spiega: “Il sistema in questo momento non fa eliminare né modificare i titoli che erano stati inseriti nel 2020. A queste persone, qualora volessero correggere, per esempio, una data errata, io consiglio: inserite negli allegati una dichiarazione in autotutela in cui rendete noto all’Amministrazione che il titolo inserito precedentemente riportava un errore per via di un refuso, e nella stessa dichiarazione fornite il dato corretto”.

Gli errori del ministero dell’Istruzione

Ma ricordiamo che oltre ai refusi prodotti dai candidati è lo stesso ministero dell’Istruzione ad avere riportato delle inesattezze nelle varie documentazioni legate alle Gps. Ne parliamo nell’articolo al link che chiarisce, in relazione alle tabelle dei titoli A/2 e A/8 allegate all’O.M. 6 maggio 2022 n.112, quali rettifiche vanno apportate.