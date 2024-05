Aggiornamento GPS 2024, si può inserire anche chi inizia il TFA IX ciclo? La risposta dell’esperto

Nella giornata di ieri, martedì 7 maggio, si è svolta la terza informativa sindacale sull’ordinanza ministeriale che regolamenta l’aggiornamento delle GPS 2024. Il Ministero ha prospetto un altro cambio di regole per quanto riguarda i criteri di attribuzione delle supplenze.

Nella diretta della Tecnica risponde live con il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo, si è parlato degli ultimi risvolti e delle novità in attesa.

A una domanda di un utente circa la possibilità di inserirsi in GPS anche a chi inizierà il IX ciclo del Tfa, l’esperto ha risposto: “Questa è un’osservazione che si è fatta al ministero. Su questo aspetto lo stesso è stato molto risoluto, rispondendo che quel sistema che riconosce l’iscrizione con riserva agli abilitanti, per l’a.s. 2024/25, è dettata dalle condizioni straordinarie derivanti dal ritardo nella predisposizione dei percorsi. Tutto il resto, riferisce il ministero, rientra nell’ordinarietà. Quindi diciamo che in questo passaggio non hanno dato dimostrazione di particolare disponibilità o percorribilità a questa soluzione”.

✅ (23:30) Verrà data la possibilità di inserirsi in gps anche a chi inizierà il Nono ciclo del tfa, visto che si è parlato di deroga dei termini di acquisizione delle specializzazioni e abilitazioni?

Gps 2024, tutto in alto mare e cresce il rischio ricorsi : la “patata bollente” passa ora all’Ufficio di Gabinetto del Ministero

Formalmente, il nuovo regolamento dovrebbe tornare al Cspi, ma considerando i tempi ormai sempre più ristretti si potrebbe anche ovviare a questo passaggio: sarà quindi il Gabinetto del dicastero bianco a decidere cosa fare, valutando anche in questo caso quale potrebbe essere la strada migliore per aprire all’aggiornamento senza però produrre un nuovo ulteriore contenzioso.