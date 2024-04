Aggiornamento GPS 2024-2026, percorsi abilitanti, accorpamento classi di concorso: rispondiamo alle vostre domande

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sull’aggiornamento GPS, sui percorsi abilitanti e sull’accorpamento delle classi di concorso.

1) I percorsi abilitanti di 30 CFU per chi è già di ruolo, ma anche gli altri tipi di percorsi abilitanti, come quelli riferiti a chi ha tre anni di servizio negli ultimi cinque nelle scuole pubbliche o paritarie di cui uno nella classe di concorso specifica per cui si richiede l’abilitazione, potranno essere titolo per inserirsi in I fascia GPS nella classe di concorso in cui stanno svolgendo o dovranno svolgere questi 30 CFU?

Se prima della scadenza dell’aggiornamento delle GPS, l’aspirante docente possiede un titolo abilitante per una data classe di concorso, potrà inserirsi in I fascia GPS. Se invece non possiede ancora l’abilitazione, ma è iscritto ad un percorso abilitante di 30 CFU, allora potrà inserirsi con RISERVA in I fascia GPS in attesa di sciogliere la riserva nel caso l’abilitazione venga conseguita entro il 30 giugno 2024 (tale data potrebbe slittare al mese di luglio 2024).0

2) Avere superato il concorso ordinario 2020 per A012 consente all’aspirante docente, visto l’accorpamento dell’accesso alle classi di concorso previsto dal DM 255 del 22 dicembre 2023, di essere abilitato anche nella classe di concorso A022?

Si, l’abilitazione per la classe di concorso A012 dà diritto ad essere abilitati anche per la classe di concorso A022 come stabilito proprio dal decreto ministeriale 255 del 22 dicembre 2023. In occasione dell’aggiornamento delle GPS 2024-2026, chi possiede l’abilitazione nella classe di concorso A012, entra in prima fascia sia per A012 che per A022.

3) Dalle GPS I fascia sostegno si potrà essere immessi in ruolo? Ci sarà la possibilità nell’aggiornamento delle GPS di inserire il titolo di riserva legge 68/99?

È stato approvato un emendamento nella conversione in legge del decreto sul PNRR del 2 marzo 2024 che ripristina, per il biennio 2024-2026, l’opportunità di utilizzare le GPS prima fascia sostegno per l’immissione in ruolo. Quindi se tale conversione in legge sarà approvata con il suddetto emendamento, tornerà l’immissione in ruolo da GPS prima fascia sostegno e anche la mini call veloce. In fase di aggiornamento GPS 2024-2026 sarà anche possibile, compilando la sezione delle riserve, inserire il titolo di riserva riferito alla legge 68/99.